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Чемпионат мира по футболу 2022

Азиатский уклон: Почему уход из УЕФА лишь добьёт российский футбол

29 Марта 2022 • 07:30 Комментировать

В понедельник появилась информация, что РФС может покинуть УЕФА. В этом случае наши футбольные новости якобы готовы перейти в азиатскую конфедерацию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Текущая мировая ситуация продолжает больно бить по российскому футболу. Уже в ближайшее время членство РФС может быть прекращено или приостановлено в ФИФА. Кроме этого, Россию могут выгнать из УЕФА. Если международную федерацию нам менять не на что, то вот континентальную можно. По крайней мере появились разговоры, что мы можем перебраться в АФК. В Азии отношение к России сейчас намного лучше, чем в Европе.

Тем не менее для футбола переход в АФК будет огромным шагом назад. Нет никаких иллюзий, что лучшие футболисты со всего мира едут играть в Европу. Все хотят выступать в топ-5 чемпионатов или хотя бы в еврокубках. Много ли вы слышали игроков, которые рассказывали, что мечтают победить в Лиге чемпионов АФК? Да ладно игроков. Кто сможет вспомнить хотя бы действующего победителя этого турнира?

Надо понимать, что в УЕФА нашим клубам приходилось даже в этом сезоне соперничать с командами Англии, Италии, Испании. Наши команды тянулись к уровню топ-соперников. Неужели теперь нам будет достаточно бороться с лучшими представителями Японии, Китая и Южной Кореи? Или теперь кто-то хочет проигрывать не только командам из Болгарии и Польши, а проверить свои силы на уровне Вьетнама и Ливана?

Надо понимать, что наши клубы с переходом в АФК продолжат падение в своём уровне ещё более стремительно, чем это было в последние годы. Если ты соперничаешь с лучшими, то есть шанс расти. Если же ты будешь встречаться с более слабыми, то в лучшем случае ты будешь лучшим среди них, а скорее всего, будешь падать до их уровня.

Переход в АФК окончательно убьёт какой-либо интерес к нашему футболу. Мало того что в соперниках на континентальном первенстве будут команды, названия которых ни о чём не говорят никому в России. Так  ещё и не стоит забывать о временных рамках. Целая Азия не будет подстраиваться под наши пояса, и игры будут проходить в дневное время по Москве. То есть многие физически не смогут смотреть эти поединки. Конечно, отдельная мечта в этом случае будет континентальное противостояние калининградской «Балтики» и какого-либо клуба из Австралии.

Кто-то говорит, что переход в АФК поможет сборной России в отборе на чемпионат мира, если ФИФА нас допустит. Наверное, действительно, соперничать с Малайзией и Кувейтом, кажется, попроще, чем со Словакией или Словенией. А уж Саудовская Аравия и Австралия точно не так страшны, как Германия и Испания. Вот только вернёмся к тезису развития. Играть против топовых команд намного лучше, чем против средненьких. Азиатским сборным выбирать не приходится, им приходится из-за географии играть в своём регионе. Однако тот же Казахстан, получив возможность выбирать, перебрался в УЕФА.

Конечно, сейчас ситуация такая, что не всё в руках РФС. Однако если мы уйдём в АФК, то после всего вернуться в УЕФА будет намного сложнее. Один великий азиат очень чётко подмечал:

«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,

Два важных правила запомни для начала:

Ты лучше голодай, чем что попало есть,

И лучше будь один, чем вместе с кем попало».

Уж лучше проводить чемпионат России и мечтать вернуться в УЕФА и еврокубки, чем довольствоваться матчами с китайцами и филиппинцами.

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Роман Андреев

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