Нобель Арустамян рассказал о судьбе российского футбола: есть два сценария

Известный футбольный журналист и инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале рассказал о двух сценариях, по которым будет развиваться дальнейшая судьба членства Российского футбольного союза (РФС).

Самым лёгким вариантом, как считает Арустамян, будет дисквалификация на два года. При этом один из них можно будет оспорить, чтобы он стал носить пометку «условно».

Самое негативное событие – отстранение России, то есть приостановка членства РФС на бессрочный период. В этом случае Россия сможет вернуться к обсуждению о восстановлении своего статуса через неопределённый срок.

Решение, по данным Нобеля Арустамяна, будет принято на конгрессе ФИФА в Дохе 31 марта текущего года.