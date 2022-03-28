Карпин признался, что сборная ещё надеется сыграть в стыковых матчах

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин признался, что национальная команда ещё надеется принять участие в стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира-2022.

«При идеальном варианте мы должны получить право сыграть в стыках. Мы обсуждали с руководством РФС этот вопрос и решили пока не загадывать. Посмотрим через две-три недели», — приводит слова Карпина Тасс.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных соревнований. В полуфинале стыкового этапа наша национальная команда должна была встретиться со сборной Польши, но была дисквалифицирована из-за ситуации в Украине.

Последний официальный матч подопечные Карпина провели в ноябре прошлого года, когда в заключительном матче квалификационной группы уступили Хорватии (0:1).