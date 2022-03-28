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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин признался, что сборная ещё надеется сыграть в стыковых матчах

28 Марта 2022 • 16:12 Комментировать (1)
Хорватия
...
Болгария
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Через 23 ч. 39 мин.

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин признался, что национальная команда ещё надеется принять участие в стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира-2022.

«При идеальном варианте мы должны получить право сыграть в стыках. Мы обсуждали с руководством РФС этот вопрос и решили пока не загадывать. Посмотрим через две-три недели», — приводит слова Карпина Тасс.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных соревнований. В полуфинале стыкового этапа наша национальная команда должна была встретиться со сборной Польши, но была дисквалифицирована из-за ситуации в Украине.

Последний официальный матч подопечные Карпина провели в ноябре прошлого года, когда в заключительном матче квалификационной группы уступили Хорватии (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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