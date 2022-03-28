Мюллер о Хаверце: «Мы отлично взаимодействуем с ним на поле»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от совместной игры с партнёром по сборной Германии Каем Хаверцем. По словам Мюллера, игроки отлично понимают друг друга на поле.

«Хаверц отлично играет на высоком уровне за «Челси». Сборной Германии очень важно иметь в составе такого вариативного игрока. Вы можете поставить его на любую позицию в атаке. У нас уже выстроилось отличное взаимопонимание как на поле, так и за его пределами», – заявил Мюллер.

Напомним, что в недавнем товарищеском матче против сборной Израиля Хаверц отметился забитым мячом. Второй гол на свой счёт записал партнёр Кая по «Челси» – Тимо Вернер.