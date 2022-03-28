Манчини рассказал о своём будущем в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал слухи о своём возможном уходе из стана «скуадры адзурры». Наставник рассказал, что беседа с президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной прошла довольно позитивно.

«В последние дни я беседовал с президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной. Наши идеи во многом сходятся. В ближайшее время мы поговорим снова, а сейчас давайте сконцентрируемся на следующей игре. Затем посмотрим, что можно улучшить»

Напомним, что недавно сборная Италии проиграла Северной Македонии и осталась за бортом Чемпионата мира 2022 года. Таким образом «скуадра адзурра» будет вынуждена пропустить второй Мундиаль кряду.