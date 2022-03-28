Защитник «Динамо» попал в символическую сборную тура квалификации мундиаля

Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации к чемпионату мира в Катаре.

Бальбуэна стал единственным представителем Парагвая, который по итогам тура попал в символическую сборную тура. В сборную также вошли бразильцы Алиссон, Тьяго Силва и Неймар, аргентинцы де Пауль, ди Мария и Месси, колумбийцы Фабра и Диас, а также два уругвайца в лице Араухо и Бентанкура.

Напомним, что в этом сезоне Фабиан Бальбуэна провёл в российском чемпионате 20 матчей и отметился двумя забитыми мячами.