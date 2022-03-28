В матче между Германией и Израилем один из фанатов показал нацистское приветствие

Скандальная ситуация произошла во время товарищеского поединка между Германией и Израилем.

Один из немецких болельщиков показал нацистское приветствие. Правоохранительные органы вывели фаната со стадиона, а немецкая полиция уже начала расследование по этому делу. За подобное действие фанату грозит не только пожизненный запрет на посещение футбольных и любых спортивных соревнований, но и денежный штраф, а также другие юридические последствия.

Напомним, что в итоге немцы одержали уверенную победу над Израилем со счётом 2:0.