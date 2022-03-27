Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

У Бориса Джонсона испортились отношения с FA из-за его высказываний об Украине

27 Марта 2022 • 23:32 Комментировать

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Футбольной ассоциации Англии (FA) ухудшились отношения, об этом пишет Daily Mail.

Источник информирует, что причиной ухудшения отношений послужило ранее высказанные мысли чиновника провести чемпионат Европы 2028 года на Украине. Стоит отметить, что на проведение Евро-2028 подала Великобритания и Ирландия.

Выбор хозяев чемпионата Европы 2028 и 2032 годов будет определен в сентябре 2023 года.

Помимо этого, Джонсон считает, что Украину нужно допустить к участию в чемпионате мира 2022 года. Таким образом, от участия на ЧМ-2022 должны будут отказаться Уэльс и Шотландия. Стоит отметить, Уэльс и Шотландия входят в Соединенное Королевство Великобритании.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Уэльса Сборная Шотландии Чемпионат Мира-2022 Борис Джонсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
27 Марта
23:27 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины: «Италия вылетела незаслуженно»
22:38 · Чемпионат мира 2022
Доннарумма пообещал вернуть сборную на «приличествующие позиции»
22:18 · Чемпионат мира 2022
Дзола: Это не вина Манчини
22:10 · Чемпионат мира 2022
В сети набирает популярность видео с разгромом в раздевалке сборной Италии после поражения от Северной Македонии
21:20 · Чемпионат мира 2022
Кейруш: «Я вхожу в топ-10 тренеров мира»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Самедов считает полезными учебно-тренировочные сборы сборной России
19:27 · Чемпионат мира 2022
Месси сфотографировался с Рикельме, держа в руках футболку «Боки Хуниорс» с 10-м номером
14:47 · Чемпионат мира 2022
Жиру заявил о намерении стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
14:45 · Чемпионат мира 2022
Берарди: «Мечта всех итальянцев подошла к концу наихудшим образом»
13:08 · Чемпионат мира 2022
Xbox стал партнёром французской сборной
12:44 · Чемпионат мира 2022
Итальянский болельщик поставил 1500 евро против своей сборной и выиграл 110 тысяч 2
12:36 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Португалии: Северная Македония будет крайне непростым соперником 1
11:56 · Чемпионат мира 2022
Голкипер «Брайтона» покинул расположение сборной Испании
11:50 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Дании поддержал идею обсуждения прав человека в Катаре с капитанами сборных
11:49 · Чемпионат мира 2022
Трайковски: «Гол в Палермо - это судьба»
Все новости
Рекомендуем