У Бориса Джонсона испортились отношения с FA из-за его высказываний об Украине

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Футбольной ассоциации Англии (FA) ухудшились отношения, об этом пишет Daily Mail.

Источник информирует, что причиной ухудшения отношений послужило ранее высказанные мысли чиновника провести чемпионат Европы 2028 года на Украине. Стоит отметить, что на проведение Евро-2028 подала Великобритания и Ирландия.

Выбор хозяев чемпионата Европы 2028 и 2032 годов будет определен в сентябре 2023 года.

Помимо этого, Джонсон считает, что Украину нужно допустить к участию в чемпионате мира 2022 года. Таким образом, от участия на ЧМ-2022 должны будут отказаться Уэльс и Шотландия. Стоит отметить, Уэльс и Шотландия входят в Соединенное Королевство Великобритании.