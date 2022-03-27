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Чемпионат мира по футболу 2022

Кейруш: «Я вхожу в топ-10 тренеров мира»

27 Марта 2022 • 21:20 Комментировать
Египет
1:0
Сенегал
окончен

Наставник сборной Египта Карлуш Кейруш относит себя к числу ведущих специалистов в мировом футболе.

«У меня 44-летний опыт работы тренером на международном уровне, я провёл более 2000 игр. Я единственный тренер, которому удалось вывести на Чемпионат мира сборные четырёх разных стран. На мой взгляд, я вхожу в десятку лучших тренеров мира», – цитирует 69-летнего португальца Goal.

Сборная Египта под руководством Кейруша обыграла соперников из Сенегала в первом стыковом матче за место на Чемпионате мира в Катаре. Ответная встреча состоится 29-го марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлуш Кейруш Сборная Египта
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