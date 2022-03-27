Месси сфотографировался с Рикельме, держа в руках футболку «Боки Хуниорс» с 10-м номером

Вице-президент «Боки Хуниорс» Хуан Роман Рикельме вручил нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси футболку своего клуба с 10-м номером, сообщает Ole.

Совместное фото Рикельме и Месси можно увидеть в социальных сетях «Боки Хуниорс». Бывший футболист вручил футболку нападающему «ПСЖ» перед матчем Аргентина – Венесуэла (3:0). В этой встрече Месси отличился голом.

В текущем сезоне Лиги 1 34-летний аргентинец сыграл 18 матчей за парижан, забил 2 мяча и отдал 11 голевых передач.

Рикельме имеет опыт выступления за «Барселону». За каталонский клуб аргентинец выступал в сезоне 2002/2003, но наибольшую славу он получил, защищая цвета «Вильярреала».