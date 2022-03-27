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Деменко – об официальных матчах сборной России: «Раз Карпин говорит о них, значит, были какие-то переговоры» эксклюзив

27 Марта 2022 • 15:09 Комментировать

Футбольный эксперт Максим Деменко высказался в интервью «Евро-Футбол.Ру» о прошедшем сборе российской национальной команды, который вечера завершился в Новогорске двусторонним матчем с молодежкой.

- Как считаете, был смысл устраивать сбор национальной команды в Новогорске в период, когда у нее нет матчей?

- Я согласен, что в какой-то степени этот сбор бессмысленный, но раз он был запланирован, значит, надо было его провести. Тем более, как сказал Валерий Карпин, этот сбор больше для ребят, которые еще не были в национальной команде, чтобы показать им определенные упражнения, объединить ребят. Они сыграли с молодежкой, и это тоже очень полезно для них. Новобранцы теперь будут понимать дальнейший смысл работы в сборной. А что будет дальше – это вопрос. Поэтому сейчас сбор надо было сделать, а в дальнейшем уже думать, стоит собирать ребят или не стоит.

- У игроков сейчас нет мотивации работать в сборной. Это проблема?

- Конечно. Это так, что бы ребята не говорили. Но с другой стороны это наша сборная. Приехать сюда очень почетно. Даже просто потренироваться, пообещаться. А в плане мотивации, при такой ситуации ее, конечно, нет. Но надо отметить ребят, как профессионалов. Это был полноценный сбор. Он в любом случае что-то дает игрокам. Поэтому такой шаг – это правильно.

- Была ли необходимость проводить двусторонку, в которой, например, Баринов получил травму?

- В любой тренировке можно получить повреждение. Если просто приехать потренироваться без матча, тогда не было бы никакого смысла. А так говорить о том, что футболисты получают травмы, без этого все равно никуда не денешься. Понятно, что руководители клубов не очень этому рады, но такое решение было принято.

- Может, стоило провести товарищеский матч на стадионе, открытый для болельщиков, чтобы люди лишний раз отвлеклись, посмотрели на сборников?

- Соглашусь. Это все равно было бы интересно, и болельщики пришли бы на сборную. Но такой договоренности изначально не было на проведение матча, хотя это было бы интересно.

- Валерий Карпин заявил, что будет думать, проводить ли следующий сбор или нет. Как вы думаете, это имеет смысл?

- Для этого и был проведен первый сбор. Главный тренер объяснил свою позицию. Вот мы и посмотрим, что скажет Карпин.

- Но вы видите смысл, приезжать в сборную на четыре дня?

- Нет. Если не будет четкого понимания, то большого смысла это не имеет. Карпин и так смотрит футболистов, в том числе из молодежки. Но второй такой же сбор не имеет смысла проводить.

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- Карпин выразил надежду, что летом сборная уже будет играть официальные матчи. Вы что об этом думаете? Такое возможно?

- Рано или поздно всё равно всё это закончится. Но говорить, что это произойдет летом, я не могу. Возможно, там больше знают, и у них есть общение. Возможно, раз Карпин так говорит, значит, были какие-то переговоры.

- Может, будут хотя бы товарищеские матчи?

- Да. Возможно. Может, какие-то сборные не против сыграть с нами, и российская команда поедет куда-то на матч. Все может быть.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Максим Деменко
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