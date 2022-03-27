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Чемпионат мира по футболу 2022

Жиру заявил о намерении стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

27 Марта 2022 • 14:47 Комментировать
Таиланд
...
Суринам
2.07 3.60 3.40
Через -1 ч. -16 мин.

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился впечатлениями от возвращения в национальную команду.

«Я счастлив вернуться в сборную и снова увидеть своих друзей. У меня есть несколько целей, одна из них обогнать Тьерри Анри», — приводит слова Жиру Telefoot.

Напомним, у Жиру есть уникальная возможность обогнать Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. На данный момент форвард «Милана» отстаёт от своего легендарного соотечественника на четыре мяча.

Также Жиру заявил, что готов поехать на чемпионат мира даже в роли запасного.

В текущем сезоне чемпионата Италии 35-летний Жиру забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 21 матче. В 2018 году нападающий выиграл мундиаль в составе своей национальной сборной.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру
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ТАИЛАНД СУРИНАМ
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