Xbox стал партнёром французской сборной

Французская федерация футбола заключила партнёрское соглашение с компанией Microsoft и теперь будет сотрудничать с Xbox.

В рамках этого сотрудничества компания Xbox будет партнёром не только мужской французской сборной, но и женской. Компания в будущем планирует помогать молодым французским футболистам с игровыми площадками, а также с инвентарём, который будет выполнен в фирменных цветах Xbox.

Напомним, что сборная Франции по футболу является действующим чемпионом мира. Подопечные Дидье Дешама также уже давно обеспечили себе путёвку на катарский мундиаль.