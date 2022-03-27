Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Голкипер «Брайтона» покинул расположение сборной Испании

27 Марта 2022 • 11:56 Комментировать

Испанский голкипер «Брайтона» Роберт Санчес покинул расположение своей национальной команды.

Как сообщает пресс-служба «красной фурии», 24-летний голкипер лично попросил тренерский штаб национальной команды об отъезде из сборной по личным причинам. Вместо Санчеса в испанскую сборную будет вызван молодой вратарь Арнау Тенас, который выступает за молодёжную команду «Барселоны».

Напомним, что в этом сезоне Роберт Санчес провёл в английской лиге в составе «Брайтона» 28 поединков, в восьми из которых сумел отыграть на ноль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Брайтон Роберт Санчес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
13:08 · Чемпионат мира 2022
Xbox стал партнёром французской сборной
12:44 · Чемпионат мира 2022
Итальянский болельщик поставил 1500 евро против своей сборной и выиграл 110 тысяч 2
12:36 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Португалии: Северная Македония будет крайне непростым соперником 1
11:56 · Чемпионат мира 2022
Голкипер «Брайтона» покинул расположение сборной Испании
11:50 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Дании поддержал идею обсуждения прав человека в Катаре с капитанами сборных
11:49 · Чемпионат мира 2022
Трайковски: «Гол в Палермо - это судьба»
11:16 · Чемпионат мира 2022
Маунт поддержал Жоржиньо после фиаско Италии в матче с македонцами
11:00 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер Польши Михневич: «Мы детально изучили Швецию, у нас есть план»
10:46 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Швеции: Против Польши мы должны сыграть иначе
10:06 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Северной Македонии: Нам нужен последний шаг для выхода на чемпионат мира
09:30 · Чемпионат мира 2022
Эриксен: Это было идеальное возвращение в сборную
09:07 · Чемпионат мира 2022
Шоу: Чувствую себя нужным в сборной
08:53 · Чемпионат мира 2022
Защитник «Манчестер Сити» получил травму в расположении сборной Англии
08:46 · Чемпионат мира 2022
Кейн: На тренировках я много времени уделяю пенальти
08:35 · Чемпионат мира 2022
Сборная Германии выиграла все матчи под руководством Флика
Все новости
Рекомендуем