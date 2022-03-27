Голкипер «Брайтона» покинул расположение сборной Испании

Испанский голкипер «Брайтона» Роберт Санчес покинул расположение своей национальной команды.

Как сообщает пресс-служба «красной фурии», 24-летний голкипер лично попросил тренерский штаб национальной команды об отъезде из сборной по личным причинам. Вместо Санчеса в испанскую сборную будет вызван молодой вратарь Арнау Тенас, который выступает за молодёжную команду «Барселоны».

Напомним, что в этом сезоне Роберт Санчес провёл в английской лиге в составе «Брайтона» 28 поединков, в восьми из которых сумел отыграть на ноль.