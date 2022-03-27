Тренер сборной Дании поддержал идею обсуждения прав человека в Катаре с капитанами сборных

Наставник датской сборной Каспер Юльманн в разговоре с журналистами поддержал идею Гарри Кейна об обсуждении прав человека в Катаре с капитанами национальных сборных.

Юльманн сказал, что не ему решать, но идея обсудить всё это с капитанами других сборных очень хорошая. Тренер отметил, что речь должна идти не только о правах человека в Катаре, но и о спорте в целом. Каспер добавил, что об этом должны говорить не только спортсмены, но и политики.

Напомним, что Гарри Кейн предложил обсудить с капитанами сборных права человека в Катаре для того, чтобы договориться о действиях на предстоящем чемпионате мира.