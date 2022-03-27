Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Германии выиграла все матчи под руководством Флика

27 Марта 2022 • 08:35 Комментировать
Германия
2:0
Израиль
окончен

Немецкая сборная в товарищеском матче уверенно переиграла команду из Израиля и одержала восьмую победу под руководством Ханса-Дитера Флика.

Германия обыграла израильскую сборную со счётом 2:0. Голами отметились игроки лондонского «Челси» Тимо Вернер и Кай Хаверц. Стоит отметить, что «бундестим» выиграла все восемь матчей под шефством Флика с солидным общим счётом 33:2.

Эта победная серия является для немецкой команды самой продолжительной за последние 40 лет. Последний раз подобное удавалось лишь сборной ФРГ, которая с 1979 по 1980 сумела одержать 12 побед кряду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
11:00 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер Польши Михневич: «Мы детально изучили Швецию, у нас есть план»
10:46 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Швеции: Против Польши мы должны сыграть иначе
10:06 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Северной Македонии: Нам нужен последний шаг для выхода на чемпионат мира
09:30 · Чемпионат мира 2022
Эриксен: Это было идеальное возвращение в сборную
09:07 · Чемпионат мира 2022
Шоу: Чувствую себя нужным в сборной
08:53 · Чемпионат мира 2022
Защитник «Манчестер Сити» получил травму в расположении сборной Англии
08:46 · Чемпионат мира 2022
Кейн: На тренировках я много времени уделяю пенальти
08:35 · Чемпионат мира 2022
Сборная Германии выиграла все матчи под руководством Флика
08:08 · Чемпионат мира 2022
Ирландские фанаты освистали Анри
01:00 · Чемпионат мира 2022
«Он и так сделал чудо» - Кассано также вступился за Манчини
00:45 · Чемпионат мира 2022
Кейн сравнялся с Бобби Чарльтоном по количеству голов за сборную Англии
00:19 · Чемпионат мира 2022
Сборная Англии установила свой личный рекорд беспроигрышной серии 1
00:09 · Чемпионат мира 2022
Странная инициатива аргентинского PR-агентства шокировала поклонников Марадоны 1
00:02 · Чемпионат мира 2022
Эриксен забил первый гол после перенесённого сердечного приступа
26 Марта
23:56 · Чемпионат мира 2022
Луис Энрике заявил, что готов уйти с поста главного тренера, если неудачно выступит на чемпионате мира 2022
Все новости
Рекомендуем