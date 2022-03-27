Сборная Германии выиграла все матчи под руководством Флика

Немецкая сборная в товарищеском матче уверенно переиграла команду из Израиля и одержала восьмую победу под руководством Ханса-Дитера Флика.

Германия обыграла израильскую сборную со счётом 2:0. Голами отметились игроки лондонского «Челси» Тимо Вернер и Кай Хаверц. Стоит отметить, что «бундестим» выиграла все восемь матчей под шефством Флика с солидным общим счётом 33:2.

Эта победная серия является для немецкой команды самой продолжительной за последние 40 лет. Последний раз подобное удавалось лишь сборной ФРГ, которая с 1979 по 1980 сумела одержать 12 побед кряду.