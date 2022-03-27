Ирландские фанаты освистали Анри

Болельщики сборной Ирландии освистали известного французского экс-футболиста Тьерри Анри, который в данный момент входит в тренерский штаб бельгийской сборной.

Произошло это во время товарищеского матча между ирландцами и бельгийцами. Когда на табло стадиона крупным планом показали Анри, то фанаты освистали экс-форварда «Арсенала». Напомним, что в стыковом матче за право выйти на чемпионат мира 2010 года между ирландцами и французами Анри сыграл рукой перед тем, как сделать голевой пас на Галласа. Благодаря этому действию Франция сумела выйти на мундиаль.

Стоит отметить, что товарищеский поединок между ирландцами и бельгийцами завершился вничью со счётом 2:2.