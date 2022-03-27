Кейн сравнялся с Бобби Чарльтоном по количеству голов за сборную Англии

В субботу вечером сборная Англии провела товарищеский матч со швейцарцами, выиграв его. В составе англичан отличились Люк Шоу - он забил в добавленное время в первом тайме, а также нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который забил с пенальти за двенадцать минут до конца игры.

Для Кейна гол стал уже 49-м в футболке национальной сборной, и по этому показателю он сравнялся с легендарным Бобби Чарльтоном - у того также 49 голов за национальную команду. Впереди остается лишь Уэйн Руни - бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» забил пятьдесят три гола за сборную Англии. До него Кейну еще четыре гола.