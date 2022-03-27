Сборная Германии не смогла разгромить Израиль, обе команды не забили пенальти

Германия и Израиль стали в минувшую субботу соперниками по товарищескому матчу.

Сборная Германии обрела новое дыхание после бесславного окончания эпохи Йоахима Лёва. Да, с ним немцы выиграли чемпионат мира, но в последнее время «бундестим» явно стала деградировать, а пришедший осенью Ханс-Дитер Флик освежил германскую сборную. Она за явным преимуществом выиграла отборочную группу J, потерпев только одно поражение – от Северной Македонии. Но ей потом проиграл даже действующий чемпион Европы Италия. Израиль, в свою очередь, обосновался на третьем месте в группе F, уступив первые две строчки Дании и Шотландии.

Уровень сборных Германии и Израиля, конечно же, несопоставим, тем более матч проходил на немецкой территории. Хозяева сразу стали оказывать давление на чужую штрафную, и до поры до времени гостевая защита держалась. Удары наносились Дракслером, Хаверцем, Вернером. Первый по-настоящему опасный момент возник к получасу игры. Тогда Хаверц пробил с близкой дистанции в правый угол, Марсиано отбил в левую от себя сторону, а Вернер, опередивший Менахема, на добивании попал во внешнюю сторону сетки с острого угла.

На 35-й минуте Хаверц, выскочив один на один с Марсиано, выстрелил не лучшим образом, и Марсиано перевёл мяч ногой на корнер. Как показала практика, Раум сделал правильно, что навесил с углового на ближнюю, ибо именно оттуда Хаверц кивнул по мячу в сетку (1:0). Израильтяне могли бы удержать такой счёт вплоть до перерыва, но дрогнули уже в добавленное время, когда прострел Гюндогана был чётко замкнут Вернером (2:0).

Помнится, в отборочном матче к ЧМ-2010 сборная России в гостях у Германии по делу проигрывала 0:2, но забила в начале второго тайма усилиями Анюкова и Аршавина, после чего и на ничью рассчитывала. Сейчас с Израилем такого не случилось. Немцы продолжили доминировать на поле и после перерыва. Прямо сильно своего соперника они не поджимали, но от атакующего крена в своих действиях не отказывались.

Не реализовывая периодически возникавшие шансы отличиться ещё, хозяева отрабатывали давление на среднего соперника, исповедующего оборонную философию. Попытки гостей что-либо создать в атаке были почти до самого конца единичными и безрезультатными. Плотный удар Хазизы в концовке финишировал в руках Тер Штегена. Ещё позднее Нмеча упал в чужой штрафной от толчка Менахема, и Мюллер с пенальти вонзил мяч в правую штангу с отскоком далеко в поле.

Казалось, ничего интересного в матче больше не случится, но сработало новое футбольное правило о том, что если ты не забиваешь пенальти ты, его не забивают и тебе. Шлоттербек в своей штрафной уронил Коэна, который с одиннадцатиметровой отметки ударил в левый угол и не переиграл Тер Штегена. В зависимости от реализации или нереализации пенальти в концовке, счёт мог стать 3:0 или 2:1, а остался 2:0. В целом – спокойная некрупная победа «бундестим» над не хватающим с неба звёзд оппонентом.

Кирилл Иванцов