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Сборная Англии установила свой личный рекорд беспроигрышной серии

27 Марта 2022 • 00:19 Комментировать

В субботу вечером сборная Англии провела товарищеский матч со швейцарцами, выиграв его, причем победа получилась волевой - на гол Эмболо ответили Люк Шоу в добавленное время в первом тайме, и Гарри Кейн, который забил с пенальти за двенадцать минут до конца игры.

Кейну гол позволил выйти на второе место в списке лучших бомбардиров английской сборной, а вот сама сборная Англии не проигрывает уже в двадцати одном матче кряду, и это - рекорд англичан. Ранее подобной серии в истории английской никогда не было.

За эти двадцать один матч она выиграла семнадцать поединков, и еще три раза сыграла вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн
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