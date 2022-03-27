Сборная Англии установила свой личный рекорд беспроигрышной серии

В субботу вечером сборная Англии провела товарищеский матч со швейцарцами, выиграв его, причем победа получилась волевой - на гол Эмболо ответили Люк Шоу в добавленное время в первом тайме, и Гарри Кейн, который забил с пенальти за двенадцать минут до конца игры.

Кейну гол позволил выйти на второе место в списке лучших бомбардиров английской сборной, а вот сама сборная Англии не проигрывает уже в двадцати одном матче кряду, и это - рекорд англичан. Ранее подобной серии в истории английской никогда не было.

За эти двадцать один матч она выиграла семнадцать поединков, и еще три раза сыграла вничью.