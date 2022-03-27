Странная инициатива аргентинского PR-агентства шокировала поклонников Марадоны

Некое аргентинское рекламное агентство выступило со странной инициативой касательно будущего чемпионата мира в Катаре, ввиду необходимости поддержки аргентинской сборной. Речь идет о том, чтобы... отправить в Катар сердце легендарного футболиста, которое перестало биться в ноябре 2020 года и было законсервировано анатомическим департаментом полиции Буэнос-Айреса с целью выяснения причин смерти легенды аргентинского футбола.

Пока что реакция семьи и Федерации аргентинского футбола неизвестна, в то время как в социальных сетях поклонники Марадоны шокированы подобным предложением, активно обсуждая его в соответствующем ключе в социальных сетях.