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Чемпионат мира по футболу 2022

Странная инициатива аргентинского PR-агентства шокировала поклонников Марадоны

27 Марта 2022 • 00:09 Комментировать

Некое аргентинское рекламное агентство выступило со странной инициативой касательно будущего чемпионата мира в Катаре, ввиду необходимости поддержки аргентинской сборной. Речь идет о том, чтобы... отправить в Катар сердце легендарного футболиста, которое перестало биться в ноябре 2020 года и было законсервировано анатомическим департаментом полиции Буэнос-Айреса с целью выяснения причин смерти легенды аргентинского футбола.

Пока что реакция семьи и Федерации аргентинского футбола неизвестна, в то время как в социальных сетях поклонники Марадоны шокированы подобным предложением, активно обсуждая его в соответствующем ключе в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Аргентины
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