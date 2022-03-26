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Чемпионат мира по футболу 2022

Луис Энрике заявил, что готов уйти с поста главного тренера, если неудачно выступит на чемпионате мира 2022

26 Марта 2022 • 23:56 Комментировать

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что готов уйти из национальной команды, в случае неудачного выступления на ЧМ-2022 в Катаре.

«Какой будет смысл в контракте, если мы не достигнем своих целей на ЧМ? Если я облажаюсь на чемпионате мира, то я сам подам в отставку», — цитирует Энрике AS.

Испания вышла в групповой этап чемпионата мира 2022 года, заняв первое место в группе. Команда Энрике набрала 19 очков в своем квартете, ближайший преследователь – Швеция набрала 15 очков.

Напомним, ЧМ-2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Стоит напомнить, что 29 марта станут известны все участники турнира. Жеребьевка группового этапа пройдет 1 апреля в швейцарском Цюрихе, начало – в 19:00 мск.   


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Чемпионат Мира-2022 Луис Энрике
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