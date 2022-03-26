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Чемпионат мира по футболу 2022

Испания пропустила курьёзный гол, но вырвала в концовке победу над Албанией

26 Марта 2022 • 23:40 Комментировать
Испания
2:1
Албания
окончен

Отобравшаяся на чемпионат мира Испания принимала в товарищеской игре не квалифицировавшуюся на мундиаль Албанию.

Протокол игры  
Испания 2:1Албания
(1:0) Торрес Ферран75'   
  85'Узуни Мюрто (1:1)
(2:1) Ольмо Дани90'   
Райя ДавидКарвахаль Даниэль  72' (Аспиликуэта Сесар (  72') Гарсия ЭрикТоррес Пау IIАлонсо Маркос  64' (Солер Карлос (  64') Гави  64' (Альба Жорди (  64') Родри ЭрнандесПедриТоррес ФерранМората Альваро  72' (Пино Йереми (  72') Сарабия Пабло  64' (Ольмо Дани (  64')
Запасные: Санчес РобертЛапорт ЭмерикКоке ХорхеЛьоренте МаркосУнай СимонГильямон Уго
Бериша ЭтритИсмайли АрдианКумбулла МарашДжимсити БератБалью Иван  84' (Роши Одисе (  84') Ляци Казим  78' (Аслани Кристьян (  78') Гьясула Клаус  61' (Рамадани Юльбер (  61') Хюсай ЭльсейдБаре КейдиБроя Армандо  84' (Манай Рей (  84') Чикалеши Сокол  61' (Узуни Мюрто (  61')
Запасные: Ходжалари ЭрионЛеняни ЭрмирВриони ДжакомоСтракоша ТомасКастари ЭлханПренга ХердиЦекици Эндри
26 марта. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

Отборочный этап для испанцев сложился не без проблем и везения. Проиграв матч квалификации к чемпионату мира впервые за тридцать лет, «фурия роха» оказалась на грани попадания в стыковые матчи, но шведы сами упустили своё очковое преимущество и пропустили испанцев на первое место в группе. В итоге команда Луиса Энрике сейчас спокойно проводит товарищеский матч с Албанией, которая проиграла борьбу за стыки Польше в группе, где явно сильнее всех была сборная Англии.

Активная игра с мячом первым номером у испанцев в крови, тогда как албанцы не имеют такой визитной карточки. Соответственно, в таком ключе и сформировался рисунок игры в отчётной встрече. Побочным эффектом масштабного территориального преимущества для пиренейцев нередко становится опреснение атакующей игры. Не сказать, что испанцы имели в первом тайме много моментов. Несколько полумоментов не назовёшь весомым аргументом в пользу того, что они обязательно должны были забивать. Ну а перед самым перерывом албанцы вполне могли сами открыть счёт и тем самым повергнуть в шок испанскую публику. Подачу Брои с правого фланга едва не замкнул Чикалеши, всё же не дотянувшийся до мяча.

На старте второй половины встречи хозяева неплохо поработали впереди, шансы на гол имели Родри с Ферраном Торресом. Спустя несколько минут была другая попытка Торреса – через себя после скидки Мораты, получилось выше створа. Потом некоторое время, причём немалое, игра проходила в тихом ключе, пока на авансцену на острие не вернулся Торрес, филигранно пробивший пяточкой, но не справившийся с Беришей. Зато совсем скоро Торрес обратил на пользу своей команде передачу Йереми Пино, поразив дальний угол и заставив улыбнуться Луиса Энрике в его тренерском кресле (1:0).

Албанцам надо было отдать должное – они головы не понурили, играть не бросили и заставляли хозяев отрабатывать в обороне. До каких-то пор без явных моментов, но с неприятными прострелами и так далее. А на 85-й минуте испанцы сами подсобили сопернику своей нерасторопностью сзади. Аслани сделал заброс по правому полуфлангу, и Эрик Гарсия, пытаясь сделать вторым этажом скидку своему партнёру, попал в Узуни, от которого мяч отскочил мимо Райи в ближний угол (1:1). Впрочем, и это было ещё не всё. В итоге маятник качнулся в сторону «красной фурии». На 90-й минуте Ольмо после передачи Альбы обводящим образом поразил правый верхний угол (2:1). Сенсации на «Корнелье-Эль Прат» всё-таки не произошло.

Кирилл Иванцов

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