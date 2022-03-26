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Британский журналист призвал Уэльс и Шотландию отдать путёвку на катарский мундиаль Украине

26 Марта 2022 • 11:29 Комментировать

Журналист известного издания The Telegraph Джим Уайт призвал представителей Уэльса и Шотландии отдать путёвку на чемпионат мира в Катаре украинской сборной.

Уайт написал, что, возможно, самым мудрым решением со стороны валлийцев и шотландцев будет позволить украинцам напрямую выйти на катарский мундиаль. Журналист отметил, что это было бы правильным и громким заявлением о поддержке Украины. Джим считает, что если подобное всё же произойдёт, то это станет одной из самых впечатляющих акций в истории мирового спорта.

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Евро-Футбол.Ру,
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