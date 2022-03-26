Аргентина не проигрывает больше 12 лет в матчах, в которых забивает Месси

Сборная Аргентины не проигрывает более 12 лет в матчах, в которых забивает звёздный нападающий Лионель Месси.

По информации Opta, аргентинская национальная команда не проигрывает больше 12 лет в поединках, в которых хотя бы один мяч забивал Лионель Месси. Последний раз аргентинская сборная проигрывала при голе Месси в ноябре далёкого 2009 года. Тогда южноамериканская команда в товарищеском матче со счётом 1:2 уступила испанцам.

Напомним, что в последнем матче Аргентина уверенно переиграла Венесуэлу со счётом 3:0. Один из голов как раз таки забил Лионель Месси.