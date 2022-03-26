Ди Мария намекнул на завершение карьеры в сборной

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария заявил в своих социальных сетях, что матч против Венесуэлы, возможно, стал для него последним в футболке аргентинской сборной.

Ди Мария написал, что, судя по всему, это был его последний матч в составе аргентинской сборной. Анхель отметил, что последний поединок получился великолепным по всем параметрам. Полузащитник добавил, что желает аргентинской команде и дальше прогрессировать.

Напомним, что Аргентина уверенно расправилась с Венесуэлой со счётом 3:0. Ди Мария отметился голом и ассистом.