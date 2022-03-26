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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Аргентины: Необходимо всегда совершенствоваться

26 Марта 2022 • 09:26 Комментировать
Аргентина
3:0
Венесуэла
окончен

Наставник аргентинской сборной Лионель Скалони рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы своей команды над Венесуэлой.

Скалони выразил надежду на то, что это была не последняя игра при своих болельщиках перед чемпионатом мира, ведь футболистам всегда приятно играть в Аргентине. Лионель отметил, что в последнее время его команде не очень везёт с травмами и дисквалификациями, но необходимо всегда совершенствоваться и верить в лучшее.

Напомним, что аргентинцы уверенно переиграли Венесуэлу со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони
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