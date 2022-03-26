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Чемпионат мира по футболу 2022

Луис Энрике может уйти из сборной Испании после чемпионата мира

26 Марта 2022 • 09:15 Комментировать

Наставник испанской сборной Луис Энрике в разговоре с журналистами заявил, что в случае неудачи на катарском мундиале может покинуть свой пост.

Энрике сказал, что сейчас он чувствует себя в раю, ведь ему максимально комфортно работать с национальной командой. Луис отметил, что если на чемпионате мира в Катаре что-то пойдёт не по плану, то он покинет пост главного тренера испанской сборной.

Напомним, что Испания заняла уверенную первую строчку в своей отборочной группе, где также выступали Швеция, Грузия, Косово и Греция.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Чемпионат Мира-2022 Луис Энрике
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