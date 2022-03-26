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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси прервал безголевую серию из 7 матчей

26 Марта 2022 • 08:08 Комментировать
Аргентина
3:0
Венесуэла
окончен

Звёздный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился в составе аргентинской сборной и прервал свою семиматчевую безголевую серию.

34-летний аргентинский футболист помог своей национальной команде уверенно расправиться с Венесуэлой со счётом 3:0. Месси отметился голом в концовке матча после передачи своего одноклубника по «ПСЖ» Анхеля ди Марии. Стоит отметить, что последний раз Лионель забивал в начале февраля. Тогда форвард поразил ворота «Лилля».

Напомним, что всего в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и десятью ассистами.

Протокол игры  
Аргентина 3:0Венесуэла
(1:0) Гонсалес Николас34'   
(2:0) Ди Мария Анхель79'   
(3:0) Месси Лионель82'   
Армани ФранкоМолина НауэльПесселья ХерманОтаменди НиколасТальяфико НиколасДе Пауль РодригоПаредес Леандро  88' (Гидо Родригес (  88') Гонсалес Николас  88' (Бое Лукас (  88') Макаллистер Алексис  70' (Ди Мария Анхель (  70') Корреа Хоакин  64' (Корреа Анхель (  64') Месси Лионель
Запасные: Лансини МануэльОкампос ЛукасМартинес Лукас IIФойт ХуанРульи ХеронимоМуссо ХуанПаласиос ЭксекиэльАльварес Хулиан
Фариньес ВилькерРосалес Роберто   71'Феррареси НауэльЧансельор Джон   67'Макоун КристианНаварро Мигель   12'  46' (Мурильо Джон (  46') Мартинес Хосе АндресКассерес Кристиан  62' (Luis Gonzalez I (  62') Эррера Янгель   69'  77' (Мачис Дарвин (  77') Рондон Саломон  83' (Саварино Джефферсон (  83') Мартинес Хосеф  62' (Аристегиета Фернандо (  62')
Запасные: Ромо РафаэльДель Пино Маго ЛуисЭрнандес РональдОтеро РомулоСеговия ТеласкоЛа Мантия ФрансискоГратероль Хоэль
26 марта.

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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