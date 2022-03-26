Месси прервал безголевую серию из 7 матчей

Звёздный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился в составе аргентинской сборной и прервал свою семиматчевую безголевую серию.

34-летний аргентинский футболист помог своей национальной команде уверенно расправиться с Венесуэлой со счётом 3:0. Месси отметился голом в концовке матча после передачи своего одноклубника по «ПСЖ» Анхеля ди Марии. Стоит отметить, что последний раз Лионель забивал в начале февраля. Тогда форвард поразил ворота «Лилля».

Напомним, что всего в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и десятью ассистами.