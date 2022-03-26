Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Слоновая кость сборной Франции по зубам: Чуамени дожал Кот-дꞌИвуар в добавленное время

26 Марта 2022 • 01:10 Комментировать
Франция
2:1
Кот-д'Ивуар
окончен

Франция против Кот-дꞌИвуара – такой выдалась одна из товарищеских пар в минувшую футбольную пятницу.

Протокол игры  
Франция 2:1Кот-д'Ивуар
  19'Пепе Николя (0:1)
(1:1) Жиру Оливье22'   
(2:1) 90'   
Льорис УгоКунде ЖюльВаран Рафаэль  59' (Салиба Вильям (  59') Эрнандес ЛюкаКоман Кингсли  89' (Рабио Адриен (  89') Чуамени ОрельенПогба Поль  89' (Клаусс Жонатан (  89') Тео ЭрнандесГризманн Антуан  75' (Бен-Йеддер Виссам (  75') Нкунку Кристофер  75' (Гендузи Маттео (  75') Жиру Оливье
Запасные: Диаби МуссаМеньян МайкКимпембе ПреснелДинь ЛюкаМбаппе КилианАреола Альфонс
Сангаре БадраОрье СержБайи Эрик  68' (Коссуну Одилон (  68') Боли ВийиКонан ГисленСангаре Ибрахим  76' (Акуоку Поль (  76') Сери Жан-МишельКесси ФранкПепе Николя  84' (Градель Макс-Ален (  84') Алле Себастьян  85' (Конате Карим (  85') Заха Уилфрид  84' (Корне Максвелл (  84')
Запасные: Агбаду ЭммануэльСиссе АбдулКоне МохамедДели СимонКуасси ЖанFousseny CoulibalyКамара Ассан
25 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).

Сборная Франции была не безупречна в отборочной группе, но украинцы сыграли слишком много ничьих и потому не смогли бороться с «трёхцветными» за первое место в отборочной группе. С учётом того, что от Европы на чемпионат мира пока ещё отбираются только 13 команд, прямая путёвка на мундиаль из зоны УЕФА является весьма ценной. Что уж говорить, если в стыковые матчи попали Португалия и Италия. Более того, «скуадра адзурра» пролетела мимо чемпионата мира второй раз подряд, чего никогда ранее в истории не бывало. Французы сейчас избежали участи стыков, поэтому имею привилегию проводить весной товарищеские матчи, не опасаясь за результат. Соперником подопечных Дидье Дешама на «Стад де Франс» выступил Кот-дꞌИвуар, который сам на мундиаль не попал, заняв второе место в своём квартете во втором раунде африканского отбора и уступив первое Камеруну.

Первая же пятиминутка отчётного матча вместила в себя пару опасных французских моментов. Сначала последовал заброс на Гризманна в район правого угла вратарской, и тот в падении плохо дотянулся до мяча, из-за чего удар у него получился довольно хилый. Вскоре хозяева явили быструю контратаку, и Тео Эрнандес пробил с левого полуфланга, но Конан в подкате скорректировал мяч на угловой. Что до ивуарийцев, то они не оставались в накладе. Тот же Пепе сместился к центру с левой стороны и ударил в ближний угол, где мяч поймал Льорис. На исходе четверти часа игры вновь напомнил о себе на острие на Тео Эрнандес, только вот после скидки Гризманна мяч сорвался у него с ноги и полетел далеко от створа. Ну а в районе двадцатой минуты случился обмен голами. Пепе, отклеившись от Эрнандеса, поразил ближний угол, а потом Эрнандес исправился и выдал слева голевую подачу на голову Оливье Жиру. И стало 1:1.

Команда с Берега Слоновой Кости неплохо освоилась в пригороде Парижа и действовала достаточно уверенно. Близко к 60-й минуте Серж Орье, оставивший частичку своего прошлого в «ПСЖ», красиво запустил кручёный мяч с правого полуфланга в сторону левой девятки, а Льорис не менее красиво обратил эту ситуацию в угловой. На 64-й минуте Гризманн откликнулся на прострел с правого края и в падении пробил ногой не в самый левый угол, поэтому Бадра Сангаре успел отвести угрозу. Нкунку навесил с корнера на дальнюю штангу, откуда Салиба вроде как опасно кивнул по мячу в ближний угол, но как раз там дежурил гостевой кипер. На 87-й минуте был полуопасный удар Жиру головой с заходом на дубль – Бадра Сангаре справился. Всё решилось в добавленное время, когда Чуамени вторым этажом замкнул подачу Гендузи с правофлангового углового (2:1). Мбаппе, у которого была простуда, до конца остался на скамейке запасных. 

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Кот-Д’Ивуара Товарищеские Матчи Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
01:42 · Чемпионат мира 2022
Капелло: Италия, хватит копировать футбол Гвардиолы 15-летней давности
01:28 · Чемпионат мира 2022
Чалханоглу посочувствовал Италии
01:07 · Чемпионат мира 2022
Мать Роберто Манчини: Надо было звать Балотелли!
25 Марта
23:38 · Чемпионат мира 2022
Италия впервые в своей истории проиграла домашний матч в квалификации к чемпионату мира
22:59 · Чемпионат мира 2022
Италия - четвертый действующий чемпион Европы, который не пробился на следующий чемпионат мира
22:45 · Чемпионат мира 2022
Франция — Кот-д'Ивуар: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
22:43 · Чемпионат мира 2022
Холанн и Эдегор принесли победу Норвегии в матче против Словакии
22:15 · Чемпионат мира 2022
Слимани приблизил сборную Алжира к чемпионату мира
22:10 · Чемпионат мира 2022
Забил автогол и был удалён с поля: Мусса Сиссако принёс победу Тунису
22:00 · Чемпионат мира 2022
Египет — Сенегал: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
22:00 · Чемпионат мира 2022
Гана — Нигерия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:02 · Чемпионат мира 2022
Сборная Марокко не сумела обыграть ДР Конго в первом стыковом матче
20:54 · Чемпионат мира 2022
Хет-трик + дубль: Сборная Кабо-Верде разгромила Лихтенштейн
20:45 · Чемпионат мира 2022
Румыния — Греция: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
20:34 · Чемпионат мира 2022
Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем