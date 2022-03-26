Слоновая кость сборной Франции по зубам: Чуамени дожал Кот-дꞌИвуар в добавленное время

Франция против Кот-дꞌИвуара – такой выдалась одна из товарищеских пар в минувшую футбольную пятницу.

Сборная Франции была не безупречна в отборочной группе, но украинцы сыграли слишком много ничьих и потому не смогли бороться с «трёхцветными» за первое место в отборочной группе. С учётом того, что от Европы на чемпионат мира пока ещё отбираются только 13 команд, прямая путёвка на мундиаль из зоны УЕФА является весьма ценной. Что уж говорить, если в стыковые матчи попали Португалия и Италия. Более того, «скуадра адзурра» пролетела мимо чемпионата мира второй раз подряд, чего никогда ранее в истории не бывало. Французы сейчас избежали участи стыков, поэтому имею привилегию проводить весной товарищеские матчи, не опасаясь за результат. Соперником подопечных Дидье Дешама на «Стад де Франс» выступил Кот-дꞌИвуар, который сам на мундиаль не попал, заняв второе место в своём квартете во втором раунде африканского отбора и уступив первое Камеруну.

Первая же пятиминутка отчётного матча вместила в себя пару опасных французских моментов. Сначала последовал заброс на Гризманна в район правого угла вратарской, и тот в падении плохо дотянулся до мяча, из-за чего удар у него получился довольно хилый. Вскоре хозяева явили быструю контратаку, и Тео Эрнандес пробил с левого полуфланга, но Конан в подкате скорректировал мяч на угловой. Что до ивуарийцев, то они не оставались в накладе. Тот же Пепе сместился к центру с левой стороны и ударил в ближний угол, где мяч поймал Льорис. На исходе четверти часа игры вновь напомнил о себе на острие на Тео Эрнандес, только вот после скидки Гризманна мяч сорвался у него с ноги и полетел далеко от створа. Ну а в районе двадцатой минуты случился обмен голами. Пепе, отклеившись от Эрнандеса, поразил ближний угол, а потом Эрнандес исправился и выдал слева голевую подачу на голову Оливье Жиру. И стало 1:1.

Команда с Берега Слоновой Кости неплохо освоилась в пригороде Парижа и действовала достаточно уверенно. Близко к 60-й минуте Серж Орье, оставивший частичку своего прошлого в «ПСЖ», красиво запустил кручёный мяч с правого полуфланга в сторону левой девятки, а Льорис не менее красиво обратил эту ситуацию в угловой. На 64-й минуте Гризманн откликнулся на прострел с правого края и в падении пробил ногой не в самый левый угол, поэтому Бадра Сангаре успел отвести угрозу. Нкунку навесил с корнера на дальнюю штангу, откуда Салиба вроде как опасно кивнул по мячу в ближний угол, но как раз там дежурил гостевой кипер. На 87-й минуте был полуопасный удар Жиру головой с заходом на дубль – Бадра Сангаре справился. Всё решилось в добавленное время, когда Чуамени вторым этажом замкнул подачу Гендузи с правофлангового углового (2:1). Мбаппе, у которого была простуда, до конца остался на скамейке запасных.

Кирилл Иванцов