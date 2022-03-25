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Чемпионат мира по футболу 2022

Слимани приблизил сборную Алжира к чемпионату мира

25 Марта 2022 • 22:15 Комментировать
Камерун
0:1
Алжир
окончен

Завершился стыковой матч между сборными Камеруна и Алжира, в котором гостевая команда одержала победу с минимальным счётом (1:0). Единственный гол на свой счёт записал Ислам Слимани.

Ответная встреча состоятся 29 марта в Алжире. Победитель двухматчевого противостояния отправится на чемпионат мира в Катар.

Протокол игры  
Камерун 0:1Алжир
  40'Слимани Ислам (0:1)
Онана АндреТоло НухуНгадеу МайклКастеллетто Жан-ШарльФаи КоллинсГуэ СамюэльХонгла Мартин  46' (Сони Кевен (  46'   64') Онана Жан  85' (Ондуа Гаэль (  85') Экамби Карл ТокоЧупо-Мотинг ЭрикАбубакар Венсан  46' (Тавамба Гаэль (  46')
Запасные: Мбезо ОливьеЭпасси ДэвисОйонго АмбруазФухс ЖандоГанаго ИгнатиусМалонг КундеТчамба ДуплексОмоссола СимонМукуди Ароль
М'Боли РаисБедране Абделькадер  89' (Жан Мехди (  89') Бенаяда ХусинМанди АиссаБенламри ДжамеледдинБенсебаини Рами   77'Белайли ЮсефБеннасер Исмаэль   46'  86' (Гедиура Адлен (  86') Зерруки Рамиз  76' (Фегули Софьян (  76') Слимани Ислам   68'  76' (Бендебка Софиан (  76') Марез Рияд  76' (Бельфодиль Исхак (  76'   90')
Запасные: Аталь ЮсефГеззаль РашидБудауи ХишемТоуба АхмедYoussef LaouafiЗехба МустафаMohamed Benyettou
25 марта.

 

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