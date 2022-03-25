Слимани приблизил сборную Алжира к чемпионату мира

Завершился стыковой матч между сборными Камеруна и Алжира, в котором гостевая команда одержала победу с минимальным счётом (1:0). Единственный гол на свой счёт записал Ислам Слимани.
Ответная встреча состоятся 29 марта в Алжире. Победитель двухматчевого противостояния отправится на чемпионат мира в Катар.
Протокол игры
|40'Слимани Ислам (0:1)
Онана Андре•Толо Нуху•Нгадеу Майкл•Кастеллетто Жан-Шарль•Фаи Коллинс•Гуэ Самюэль•Хонгла Мартин 46' (Сони Кевен ( 46' ) • 64'Онана Жан 85' (Ондуа Гаэль ( 85') •Экамби Карл Токо•Чупо-Мотинг Эрик•Абубакар Венсан 46' (Тавамба Гаэль ( 46')
М'Боли Раис•Бедране Абделькадер 89' (Жан Мехди ( 89') •Бенаяда Хусин•Манди Аисса•Бенламри Джамеледдин•Бенсебаини Рами • 77'Белайли Юсеф•Беннасер Исмаэль 46' 86' (Гедиура Адлен ( 86') •Зерруки Рамиз 76' (Фегули Софьян ( 76') •Слимани Ислам 68' 76' (Бендебка Софиан ( 76') •Марез Рияд 76' (Бельфодиль Исхак ( 76' ) 90'
25 марта.