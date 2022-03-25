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Чемпионат мира по футболу 2022

Забил автогол и был удалён с поля: Мусса Сиссако принёс победу Тунису

25 Марта 2022 • 22:10 Комментировать
Мали
0:1
Тунис
окончен

Сборная Туниса с минимальным счётом обыграла национальную команду Мали (1:0) на выезде в стыковом матче, приблизившись к завоеванию путёвки на чемпионат мира в Катар.

Антигероем встречи стал игрок сборной Мали Мусса Сиссако, который отправил мяч в собственные ворота после неудачного паса голкиперу. Впрочем, проблемы Сиссако на этом не закончились. Через три минуты он получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Ответный матч состоятся 29 марта в Тунисе.

Протокол игры  
Мали 0:1Тунис
  36'Сиссако Мусса (0:1)
Мункоро ИбрахимКуяте Кики   90'Айдара МассадиоСиссако Мусса   40'Траоре Шейк  83' (Думбия Мусса (  83') Айдара АмадуБиссума ИвДукуре Абдулай  46' (Фофана Мамаду (  46') Диаби Абдулай  90' (Гуиндо Салиу (  90') Коне Ибраима  46' (Траоре Адама II (  46') Nene Dorgeles  46' (Дженепо Мусса (  46')
Запасные: Сиссоко Ибраим IIДиарра ДжигиСамассеку ДиадиДьенг АлиуДанте АмадуТуре АльмамиКойта Юссуф
Бен-Саид БеширМалул АлиТальби МонтассарГандри Надер   54'Дрэгер МохамедСлити Наим  85' (Слимане Анис (  85') Шалали ГиланБен Ромдхан АлиЛедуни АиссаЖазири Сейфеддин   48'  65' (Хенисси Таха (  65') М'Сакни Юссеф  85' (Бен Уаннес Мортада (  85')
Запасные: Эжемель АлиМежбри ХаннибалДамен АйменСасси ФержаниХаддади УссамаАбди АлиБгуир СаадМатлути ХамзаДжейбали Иссам
25 марта.

 

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