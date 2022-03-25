Забил автогол и был удалён с поля: Мусса Сиссако принёс победу Тунису

Сборная Туниса с минимальным счётом обыграла национальную команду Мали (1:0) на выезде в стыковом матче, приблизившись к завоеванию путёвки на чемпионат мира в Катар.
Антигероем встречи стал игрок сборной Мали Мусса Сиссако, который отправил мяч в собственные ворота после неудачного паса голкиперу. Впрочем, проблемы Сиссако на этом не закончились. Через три минуты он получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
Ответный матч состоятся 29 марта в Тунисе.
Протокол игры
|36'Сиссако Мусса (0:1)
Мункоро Ибрахим•Куяте Кики • 90'Айдара Массадио•Сиссако Мусса • 40'Траоре Шейк 83' (Думбия Мусса ( 83') •Айдара Амаду•Биссума Ив•Дукуре Абдулай 46' (Фофана Мамаду ( 46') •Диаби Абдулай 90' (Гуиндо Салиу ( 90') •Коне Ибраима 46' (Траоре Адама II ( 46') •Nene Dorgeles 46' (Дженепо Мусса ( 46')
Бен-Саид Бешир•Малул Али•Тальби Монтассар•Гандри Надер • 54'Дрэгер Мохамед•Слити Наим 85' (Слимане Анис ( 85') •Шалали Гилан•Бен Ромдхан Али•Ледуни Аисса•Жазири Сейфеддин 48' 65' (Хенисси Таха ( 65') •М'Сакни Юссеф 85' (Бен Уаннес Мортада ( 85')
25 марта.