Забил автогол и был удалён с поля: Мусса Сиссако принёс победу Тунису

Сборная Туниса с минимальным счётом обыграла национальную команду Мали (1:0) на выезде в стыковом матче, приблизившись к завоеванию путёвки на чемпионат мира в Катар.

Антигероем встречи стал игрок сборной Мали Мусса Сиссако, который отправил мяч в собственные ворота после неудачного паса голкиперу. Впрочем, проблемы Сиссако на этом не закончились. Через три минуты он получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Ответный матч состоятся 29 марта в Тунисе.