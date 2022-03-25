Сборная Марокко не сумела обыграть ДР Конго в первом стыковом матче

Сборная Марокко не сумела победить национальную команду ДР Конго (1:1) в первом стыковом матче за право попасть на чемпионат мира в Катаре.
Йоан Висса открыл счёт в первом тайме на 12-й минуте, выведя хозяев вперёд. Счёт в матче мог сравнять Райан Ммаэ, но не сумел реализовать пенальти. Впрочем, гости всё же добились своего, забив за 15 минут до конца матча - гол на свой лицевой счёт записал Тарик Тиссудали.
Концовку встречи хозяева доигрывали в меньшинстве, Нгонда Музинга получил вторую жёлтую карточку и был удалён.
Ответный матч состоится 29 марта в Марокко.
Протокол игры
|(1:0) Висса Йоан12'
|76'Тиссудали Тарик (1:1)
Кьяссумбуа Жоэль•Люиндама Кристиан•Музинга Нгонда 30' • 85'М'Бемба Шансель•Каембе Эдо•Висса Йоан 75' (Бонгонда Тео ( 75') •Бастьен Самюэль•Мбокани Дьёмерси 67' (Ben Malango ( 67') •Аколо Чадрак 67' (Боласье Янник ( 67') •Бакамбу Седрик 88' (Бокади Мервей ( 88') •Dieumerci Mukoko Amale
Буну Яссин•Масина Адам 84' (Алакуш Софьян ( 84') •Хакими Ашраф•Саисс Ромен•Ммаэ Сами • 42'Агер Наиф • 15'Луза Имран 84' (Фахир Файсал ( 84') •Амалла Селим 90' (Буфаль Софьян ( 90') •Амрабат Софьян•Ммаэ Райан 71' (Эль-Кааби Аюб ( 71') •Эн-Несири Юссеф 70' (Тиссудали Тарик ( 70')
25 марта.