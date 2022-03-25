Сборная Марокко не сумела обыграть ДР Конго в первом стыковом матче

Сборная Марокко не сумела победить национальную команду ДР Конго (1:1) в первом стыковом матче за право попасть на чемпионат мира в Катаре.

Йоан Висса открыл счёт в первом тайме на 12-й минуте, выведя хозяев вперёд. Счёт в матче мог сравнять Райан Ммаэ, но не сумел реализовать пенальти. Впрочем, гости всё же добились своего, забив за 15 минут до конца матча - гол на свой лицевой счёт записал Тарик Тиссудали.

Концовку встречи хозяева доигрывали в меньшинстве, Нгонда Музинга получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

Ответный матч состоится 29 марта в Марокко.