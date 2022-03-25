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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Марокко не сумела обыграть ДР Конго в первом стыковом матче

25 Марта 2022 • 21:02 Комментировать
ДР Конго
1:1
Марокко
окончен

Сборная Марокко не сумела победить национальную команду ДР Конго (1:1) в первом стыковом матче за право попасть на чемпионат мира в Катаре.

Йоан Висса открыл счёт в первом тайме на 12-й минуте, выведя хозяев вперёд. Счёт в матче мог сравнять Райан Ммаэ, но не сумел реализовать пенальти. Впрочем, гости всё же добились своего, забив за 15 минут до конца матча - гол на свой лицевой счёт записал Тарик Тиссудали.

Концовку встречи хозяева доигрывали в меньшинстве, Нгонда Музинга получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

Ответный матч состоится 29 марта в Марокко.

Протокол игры  
ДР Конго 1:1Марокко
(1:0) Висса Йоан12'   
  76'Тиссудали Тарик (1:1)
Кьяссумбуа ЖоэльЛюиндама КристианМузинга Нгонда   30'   85'М'Бемба ШансельКаембе ЭдоВисса Йоан  75' (Бонгонда Тео (  75') Бастьен СамюэльМбокани Дьёмерси  67' (Ben Malango (  67') Аколо Чадрак  67' (Боласье Янник (  67') Бакамбу Седрик  88' (Бокади Мервей (  88') Dieumerci Mukoko Amale
Запасные: Тиссеран МарсельМпоку Поль-ЖозеН'Симба ВитальИкоко ДжорданРаддок ПеллиМпаси-Нзау ЛионельКакута ГаэльЛомбото Эрве
Буну ЯссинМасина Адам  84' (Алакуш Софьян (  84') Хакими АшрафСаисс РоменМмаэ Сами   42'Агер Наиф   15'Луза Имран  84' (Фахир Файсал (  84') Амалла Селим  90' (Буфаль Софьян (  90') Амрабат СофьянМмаэ Райан  71' (Эль-Кааби Аюб (  71') Эн-Несири Юссеф  70' (Тиссудали Тарик (  70')
Запасные: Мунир МохандШакла СофьянУнаи АззединМунир Эль-ХаддадиYahia Attiyat allahТаньяути АхмедДжабране Яхья
25 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Сборная Др Конго
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