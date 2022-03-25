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Чемпионат мира по футболу 2022

Хет-трик + дубль: Сборная Кабо-Верде разгромила Лихтенштейн

25 Марта 2022 • 20:54 Комментировать
Лихтенштейн
0:6
Кабо-Верде
окончен

Сборная Кабо-Верде в товарищеском матче разгромила национальную команду Лихтенштейна со счётом 6:0.

За африканцев хет-трик сделал Жилсон Таварес, а Тьягу Бебе оформил дубль. Ещё один мяч на свой счёт записал Лисандру Семеду.

Протокол игры  
Лихтенштейн 0:6Кабо-Верде
  18'Таварес Жилсон (0:1)
  34'Семеду Лисандру (0:2)
  38'Таварес Жилсон (0:3)
  45'Таварес Жилсон (0:4)
  73'Бебе Тьягу (0:5)
  83'Бебе Тьягу (0:6)
Бюхель БенджаминЙилдыз СейханМалин АндреасГрюненфельдер Рафаэль  46' (Хофер Йенс (  46') Спириг Роман  46' (Вольфингер Сандро (  46') Хаслер НиколасЗеле АронФроммельт Ноах  63' (Оспельт Филипп (  63') Майер Ливио  70' (Брандле Даниэль (  70') Саланович Деннис  63' (Кардесоглу Ридван (  63') Бек Никлас
Запасные: Оспельт ДжастинВольфингер ФабиоКолльман НиколаЛо Руссо ЛоренцоМарксер Мартин
Элбер Коррея Жоау  69' (Таварес Клаудио (  69') Диней Борхес  56' (Перейра Стивен (  56') Пирес КелвинПальинья ЖуанДуарте Дерой  56' (Пина Кевин (  56') Роша КенниКабрал Жоване  56' (Leandro Andrade (  56') Монтейру ЖамируСемеду Лисандру  63' (Бебе Тьягу (  63') Таварес Жилсон  63' (Васко Лопес (  63')
Запасные: Соарес Людовик Лури Таварес Коста ЛоганPapaleleРоса Марсиу
25 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Кабо-Верде Сборная Лихтенштейна
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