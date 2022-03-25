Хет-трик + дубль: Сборная Кабо-Верде разгромила Лихтенштейн

Сборная Кабо-Верде в товарищеском матче разгромила национальную команду Лихтенштейна со счётом 6:0.
За африканцев хет-трик сделал Жилсон Таварес, а Тьягу Бебе оформил дубль. Ещё один мяч на свой счёт записал Лисандру Семеду.
Протокол игры
|18'Таварес Жилсон (0:1)
|34'Семеду Лисандру (0:2)
|38'Таварес Жилсон (0:3)
|45'Таварес Жилсон (0:4)
|73'Бебе Тьягу (0:5)
|83'Бебе Тьягу (0:6)
Бюхель Бенджамин•Йилдыз Сейхан•Малин Андреас•Грюненфельдер Рафаэль 46' (Хофер Йенс ( 46') •Спириг Роман 46' (Вольфингер Сандро ( 46') •Хаслер Николас•Зеле Арон•Фроммельт Ноах 63' (Оспельт Филипп ( 63') •Майер Ливио 70' (Брандле Даниэль ( 70') •Саланович Деннис 63' (Кардесоглу Ридван ( 63') •Бек Никлас
Элбер •Коррея Жоау 69' (Таварес Клаудио ( 69') •Диней Борхес 56' (Перейра Стивен ( 56') •Пирес Келвин•Пальинья Жуан•Дуарте Дерой 56' (Пина Кевин ( 56') •Роша Кенни•Кабрал Жоване 56' (Leandro Andrade ( 56') •Монтейру Жамиру•Семеду Лисандру 63' (Бебе Тьягу ( 63') •Таварес Жилсон 63' (Васко Лопес ( 63')
Запасные: Соарес Людовик• Лури Таварес •Коста Логан•Papalele•Роса Марсиу
25 марта.