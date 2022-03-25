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Чемпионат мира по футболу 2022

ДР Конго и Марокко сыграли вничью в первом матче третьего раунда квалификации к чемпионату мира

25 Марта 2022 • 20:13 Комментировать
ДР Конго
1:1
Марокко
окончен
Завершился первый матч в рамках третьего квалификационного раунда отбора на ЧМ-2022 между Демократической республикой Конго и Марокко.

Встреча проходила в Конго на стадионе «Стад де Мартир» и завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 12-й минуте. Отличился Йоан Висса после результативного паса Эдо Кайембе. На 76-й минуте Тарик Тиссудали после ассиста Айюба Эль-Кааби сравнял счёт в игре.

На 55-й минуте у марроканцев был шанс выйти вперед, но Райан Ммаэ не реализовал пенальти.

В третьем отборочном раунде за право выйти в групповой эта принимают участие 10 команд: ДР Конго, Марокко, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Команды проведут 2 встречи дома и в гостях. Пять победителей выйдут на ЧМ-2022 в Катар.  

Протокол игры  
ДР Конго 1:1Марокко
(1:0) Висса Йоан12'   
  76'Тиссудали Тарик (1:1)
Кьяссумбуа ЖоэльЛюиндама КристианМузинга Нгонда   30'   85'М'Бемба ШансельКаембе ЭдоВисса Йоан  75' (Бонгонда Тео (  75') Бастьен СамюэльМбокани Дьёмерси  67' (Ben Malango (  67') Аколо Чадрак  67' (Боласье Янник (  67') Бакамбу Седрик  88' (Бокади Мервей (  88') Dieumerci Mukoko Amale
Запасные: Тиссеран МарсельМпоку Поль-ЖозеН'Симба ВитальИкоко ДжорданРаддок ПеллиМпаси-Нзау ЛионельКакута ГаэльЛомбото Эрве
Буну ЯссинМасина Адам  84' (Алакуш Софьян (  84') Хакими АшрафСаисс РоменМмаэ Сами   42'Агер Наиф   15'Луза Имран  84' (Фахир Файсал (  84') Амалла Селим  90' (Буфаль Софьян (  90') Амрабат СофьянМмаэ Райан  71' (Эль-Кааби Аюб (  71') Эн-Несири Юссеф  70' (Тиссудали Тарик (  70')
Запасные: Мунир МохандШакла СофьянУнаи АззединМунир Эль-ХаддадиYahia Attiyat allahТаньяути АхмедДжабране Яхья
25 марта.

 

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