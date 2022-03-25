ДР Конго и Марокко сыграли вничью в первом матче третьего раунда квалификации к чемпионату мира

Завершился первый матч в рамках третьего квалификационного раунда отбора на ЧМ-2022 между Демократической республикой Конго и Марокко.

Встреча проходила в Конго на стадионе «Стад де Мартир» и завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 12-й минуте. Отличился Йоан Висса после результативного паса Эдо Кайембе. На 76-й минуте Тарик Тиссудали после ассиста Айюба Эль-Кааби сравнял счёт в игре.

На 55-й минуте у марроканцев был шанс выйти вперед, но Райан Ммаэ не реализовал пенальти.

В третьем отборочном раунде за право выйти в групповой эта принимают участие 10 команд: ДР Конго, Марокко, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Команды проведут 2 встречи дома и в гостях. Пять победителей выйдут на ЧМ-2022 в Катар.