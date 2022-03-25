ДР Конго и Марокко сыграли вничью в первом матче третьего раунда квалификации к чемпионату мира

Встреча проходила в Конго на стадионе «Стад де Мартир» и завершилась со счетом 1:1.
Хозяева вышли вперед на 12-й минуте. Отличился Йоан Висса после результативного паса Эдо Кайембе. На 76-й минуте Тарик Тиссудали после ассиста Айюба Эль-Кааби сравнял счёт в игре.
На 55-й минуте у марроканцев был шанс выйти вперед, но Райан Ммаэ не реализовал пенальти.
В третьем отборочном раунде за право выйти в групповой эта принимают участие 10 команд: ДР Конго, Марокко, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Команды проведут 2 встречи дома и в гостях. Пять победителей выйдут на ЧМ-2022 в Катар.
Протокол игры
|(1:0) Висса Йоан12'
|76'Тиссудали Тарик (1:1)
Кьяссумбуа Жоэль•Люиндама Кристиан•Музинга Нгонда 30' • 85'М'Бемба Шансель•Каембе Эдо•Висса Йоан 75' (Бонгонда Тео ( 75') •Бастьен Самюэль•Мбокани Дьёмерси 67' (Ben Malango ( 67') •Аколо Чадрак 67' (Боласье Янник ( 67') •Бакамбу Седрик 88' (Бокади Мервей ( 88') •Dieumerci Mukoko Amale
Буну Яссин•Масина Адам 84' (Алакуш Софьян ( 84') •Хакими Ашраф•Саисс Ромен•Ммаэ Сами • 42'Агер Наиф • 15'Луза Имран 84' (Фахир Файсал ( 84') •Амалла Селим 90' (Буфаль Софьян ( 90') •Амрабат Софьян•Ммаэ Райан 71' (Эль-Кааби Аюб ( 71') •Эн-Несири Юссеф 70' (Тиссудали Тарик ( 70')
25 марта.