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Чемпионат мира по футболу 2022

Джикия: «Не смотрел вчера никакой матч, у нас забрали возможность сыграть на большом турнире»

25 Марта 2022 • 18:22 Комментировать

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о несостоявшемся матче против Польши в рамках стыкового турника к ЧМ-2022.

«Никакой матч не смотрел вчера. У меня и команды забрали возможность сыграть на большом турнире, чего я очень хотел», — сказал Джикия «Чемпионату».

Вчера, 24 марта прошли полуфинальные матчи стыкового турнира в рамках отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Россию и клубы отстранили от международных матчей, таким образом, национальная команда не выступит на ЧМ-2022.

В финале стыков Португалия сыграет с Северной Македонией, Швеция с Польшей и Австрия против Шотландии/Украины.

Матчи пройдут 29 марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чемпионат Мира-2022 Георгий Джикия
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