Линделоф: Мы явно играли лучше чехов

Защитник «Манчестер Юнайтед» и шведской сборной Виктор Линделоф поделился с журналистами своим мнением по поводу трудовой победы своей национальной команды над чехами.

27-летний швед сказал, что скандинавская команда явно играла лучше чехов и абсолютно заслужила выход в финал стыков. Виктор отметил, что все футболисты шведской сборной счастливы, но для выхода на чемпионат мира нужно сделать ещё один маленький шаг.

Напомним, что шведы минимально обыграли чехов со счётом 1:0. В финале стыков сборная Швеции встретится с поляками.