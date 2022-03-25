Тренер сборной Швеции: Гол Квайсона - шедевр

Наставник шведской сборной Ян Андерссон рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры нападающего Робина Квайсона, который стал автором победного гола в поединке с чехами.

Андерссон сказал, что Квайсон очень техничный форвард, который умеет совершать рывки из глубины. Тренер отметил, что Робин только недавно восстановился после травмы, поэтому он начал встречу на скамейке запасных, но зато форвард удачно вышел на замену. Наставник шведской сборной добавил, что считает гол Квайсона шедевром, который можно пересматривать ещё много раз.

Напомним, что шведы в дополнительное время обыграли чехов со счётом 1:0. В финале стыков подопечные Андерссона сыграют с поляками.