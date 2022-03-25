Тренер сборной Португалии не удивился победе Северной Македонии над итальянцами

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш поделился с журналистами своим мнением по поводу неожиданной победы Северной Македонии над Италией.

Сантуш сказал, что он совершенно не удивлён победе македонской команды над «скуадрой адзуррой». Тренер сборной Португалии отметил, что и его команде в финале стыков будет очень тяжело с македонцами, так что добыть путёвку на мундиаль будет крайне непросто.

Напомним, что Северная Македония в полуфинальном стыковом матче сенсационно обыграла итальянцев со счётом 1:0.