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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Португалии не удивился победе Северной Македонии над итальянцами

25 Марта 2022 • 08:09 Комментировать

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш поделился с журналистами своим мнением по поводу неожиданной победы Северной Македонии над Италией.

Сантуш сказал, что он совершенно не удивлён победе македонской команды над «скуадрой адзуррой». Тренер сборной Португалии отметил, что и его команде в финале стыков будет очень тяжело с македонцами, так что добыть путёвку на мундиаль будет крайне непросто.

Напомним, что Северная Македония в полуфинальном стыковом матче сенсационно обыграла итальянцев со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Фернанду Сантуш Чемпионат Мира-2022 Сборная Северной Македонии
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