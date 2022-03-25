Уругвай и Эквадор вышли на чемпионат мира

От Южной Америки определились ещё две команды, которые напрямую заполучили путёвки на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Помимо Бразилии и Аргентины на катарский мундиаль также отправятся футболисты из Уругвая и Эквадора. Уругвайцы минимально расправились со сборной Перу со счётом 1:0, а эквадорцы, даже несмотря на поражение от Парагвая, всё равно сумели добыть прямую путёвку на мировое первенство.

Стоит отметить, что сборная Уругвая попала на чемпионат мира по футболу уже в четвёртый раз кряду.