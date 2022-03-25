Мексика и США победителя не выявили

Сборные Мексики и Соединенных Штатов Америки сыграли вничью в матче отборочного цикла к ЧМ-2022 зоны КОНКАКАФ. Теперь у обеих команд по двадцать два очка, и они располагаются позади канадской сборной, которая лидирует в этой зоне.

Впрочем, на чемпионат мира из этой зоны отправятся сразу три команды.