Мексика и США победителя не выявили

Сборные Мексики и Соединенных Штатов Америки сыграли вничью в матче отборочного цикла к ЧМ-2022 зоны КОНКАКАФ. Теперь у обеих команд по двадцать два очка, и они располагаются позади канадской сборной, которая лидирует в этой зоне.
Впрочем, на чемпионат мира из этой зоны отправятся сразу три команды.
Протокол игры
Очоа Гильермо•Коласио Хорхе III•Монтес Сесар•Васкес Хоан•Артеага Херардо•Эррера Эктор•Альварес Эдсон • 21'Родригес Карлос 79' (Гутьеррес Эрик ( 79') •Лосано Ирвинг•Хименес Рауль•Корона Хесус 79' (Вега Эрнесто ( 79' ) 90'
Стеффен Закари•Йедлин Деандре 26' 80' (Палмер-Браун Эрик ( 80') •Циммерман Уолкер•Робинсон Майлз • 9'Робинсон Энтони•Муса Юнус•Адамс Тайлер 80' (Лонг Аарон ( 80') •Акоста Келлин•Веа Тимоти 39' 60' (Сибачо Жордан ( 60') •Пепи Рикардо 60' (Джованни Рейна ( 60') •Пулишич Кристиан 84' (Моррис Джордан ( 84')
25 марта.