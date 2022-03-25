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Чемпионат мира по футболу 2022

Мексика и США победителя не выявили

25 Марта 2022 • 07:18 Комментировать
Мексика
0:0
США
окончен

Сборные Мексики и Соединенных Штатов Америки сыграли вничью  в матче отборочного цикла к ЧМ-2022 зоны КОНКАКАФ. Теперь у обеих команд по двадцать два очка, и они располагаются позади канадской сборной, которая лидирует в этой зоне.

Впрочем, на чемпионат мира из этой зоны отправятся сразу три команды.

Протокол игры  
Мексика 0:0США
Очоа ГильермоКоласио Хорхе IIIМонтес СесарВаскес ХоанАртеага ХерардоЭррера ЭкторАльварес Эдсон   21'Родригес Карлос  79' (Гутьеррес Эрик (  79') Лосано ИрвингХименес РаульКорона Хесус  79' (Вега Эрнесто (  79'   90')
Запасные: Мартин ЭнриАнтуна УриэльЛаинес ДиегоМорено ЭкторРомо ЛуисКота РодольфоIsrael ReyesАраухо ХулианГальярдо ХесусТалавера Альфредо
Стеффен ЗакариЙедлин Деандре   26'  80' (Палмер-Браун Эрик (  80') Циммерман УолкерРобинсон Майлз   9'Робинсон ЭнтониМуса ЮнусАдамс Тайлер  80' (Лонг Аарон (  80') Акоста КеллинВеа Тимоти   39'  60' (Сибачо Жордан (  60') Пепи Рикардо  60' (Джованни Рейна (  60') Пулишич Кристиан  84' (Моррис Джордан (  84')
Запасные: Сэндс ДжеймсБелло ДжорджАрриола ПолРолдан КристианФеррейра ХесусХорват ЭтанДе ла Торре Лука
25 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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