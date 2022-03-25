Манчини: «Худший момент моей карьеры»

Сборная Италии, будучи в ранге чемпиона Европы, не поедет на чемпионат мира, проиграв в домашнем матче Северной Македонии. Шальной гол влетел в ворота Джанлуиджи Доннаруммы уже в добавленное арбитром время. Наставник итальянской сборной Роберто Манчини очень разочарован.

- Прошлым летом была самая большая радость моей карьеры. А сейчас - самое большое разочарование. Таков футбол, иногда случаются невероятные вещи. Мне трудно анализировать матч. Трудно говорить. Следующие дни будут очень жесткими. Мы не заслужили такой исход. Сейчас лучше помолчать, - заявил Манчини, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.