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Чемпионат мира по футболу 2022

Манчини: «Худший момент моей карьеры»

25 Марта 2022 • 01:43 Комментировать

Сборная Италии, будучи в ранге чемпиона Европы, не поедет на чемпионат мира, проиграв в домашнем матче Северной Македонии. Шальной гол влетел в ворота Джанлуиджи Доннаруммы уже в добавленное арбитром время. Наставник итальянской сборной Роберто Манчини очень разочарован.

- Прошлым летом была самая большая радость моей карьеры. А сейчас - самое большое разочарование. Таков футбол, иногда случаются невероятные вещи. Мне трудно анализировать матч. Трудно говорить. Следующие дни будут очень жесткими. Мы не заслужили такой исход. Сейчас лучше помолчать, - заявил Манчини, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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