Сборная Швеции в овертайме переиграла Чехию и за выход на ЧМ-2022 поспорит с Польшей

В полуфинале квалификации к чемпионату мира сошлись сборные Швеции и Чехии.

Сетка из восьми полуфиналов и четырёх финалов, конечно, добавила зрелищности европейскому отбору на чемпионат мира. Правда, не все матчи были сыграны. Швеция и Чехия, например, уже знали своего соперника по финалу. Команда Польши прошла автоматически после снятия сборной России. А вот кто сыграет с Робертом Левандовски – ещё надо было решить. Пара Швеции с Чехией выглядела чуть ли не самой равной в полуфинале.

Так получилось и на поле. Хозяева «Френдс Арены» вроде побольше владели мячом, взяли инициативу в свои руки, но конкретики в завершении не хватало. Отсутствовал в заявке на матч Златан Ибрагимович, в запасе остался молодой Энтони Эланга. А в центре внимания постоянно оказывался Исак, ставший главным форвардом сборной Швеции. Уже на девятой минуте он умудрился пяткой замкнуть подачу от угла поля, направив мяч чуть выше перекладины.

Часто играли на Александра хозяева. Эмиль Форсберг постоянно искал кроссами долговязого шведа, Экдаль и Олссон тоже применяли длинные забросы, но постепенно оборона Чехии привыкла. Брабец и Голеш уверенно взялись за Исака, прикрыв того. Атака шведов заглохла. Не блистала, правда, и атака чехов, рассчитывавшая в основном на рикошеты и отскоки. ЯН Кухта однажды откликнулся на кросс, прокинув мяч к дальней штанге, а там Нильссон чуть не поразил свои ворота. Но шведам повезло.

Второй тайм получился ещё скучнее. Четыре удара с дальней дистанции от чехов, ни разу не потревожившие Робина Ульсена, и три удара от шведов – всего раз вступил в игру Томаш Вацлик. Опасного, естественно, не было ничего. Откровенно скучали зрители, а команды скорее бодались, нежели играли в футбол. Боевитый настрой сыграл злую шутку, явно убив зрелище, за которым пришли болельщики.

Тренеры пытались что-то менять: вышли Сванберг, Куайсон, Пекхарт, Гавел, но рисунок игры никоим образом не менялся. Максимально закрытый футбол продолжился, просто перетёк в овертайм. Кстати, шведы и чехи – единственные из сегодняшних полуфиналов, кто не справился без дополнительного времени. Но и овертайм никак не освежил нудную игру. Продолжились стыки, паузы, микротравмы, остановки матча. В таком темпе докатилась бы игра и до серии пенальти.

Но один-единственный момент во втором дополнительном тайме решил судьбу встречи – Робин Кайсон сыграл на Исака, окопавшегося в левом углу штрафной площади, рванул к 11-метровой отметке, получил ответную передачу и точно пробил – 1:0. С трудом выиграли шведы и в финале квалификации за выход на чемпионат мира 2022 поспорят с польской сборной.