Сербия победила Венгрию в товарищеском матче

Сборная Сербии по футболу одержала победу в товарищеском матче против Венгрии (1:0).

Автором единственного гола стал Жолт Надь, отправивший мяч в собственные ворота в первом тайме. После удара Митровича мяч от перекладины отлетел к Надю, который отправил его в сетку.

Сравнять счёт на 89-й минуте мог Собослаи, но послал мяч в штангу после удара со средней дистанции.