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Чемпионат мира по футболу 2022

Сербия победила Венгрию в товарищеском матче

24 Марта 2022 • 23:52 Комментировать
Венгрия
0:1
Сербия
окончен

Сборная Сербии по футболу одержала победу в товарищеском матче против Венгрии (1:0).

Автором единственного гола стал Жолт Надь, отправивший мяч в собственные ворота в первом тайме. После удара Митровича мяч от перекладины отлетел к Надю, который отправил его в сетку.

Сравнять счёт на 89-й минуте мог Собослаи, но послал мяч в штангу после удара со средней дистанции.

Протокол игры  
Венгрия 0:1Сербия
  35'Надь Жолт (0:1)
Гулачи ПетерБотка Эндре  80' (Вечеи Балинт (  80') Ланг АдамФиоло ОттилаНего Лоик  59' (Газдаг Даниэль (  59') Надь Адам  59' (Болла Бендегуз (  59') Шефер АндрашНадь Жолт  70' (Адам Мартин (  70') Шаллаи Роланд  80' (Кечкеш Акош (  80') Собослаи ДоминикСалаи Адам  70' (Стайлс Каллум (  70')
Запасные: Саппанош ПетерШен СаболчДибус ДенешВарга КевинШпондлер Чобо
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняВелькович Милош  77' (Рачич Урош (  77') Настасич Матия  65' (Терзич Алекса (  65') Павлович Страхиня  55' (Митрович Стефан (  55') Живкович Андрия  46' (Ристич Михайло (  46') Лукич Саша  46' (Радоньич Неманья (  46') Гудель НеманьяМилинкович-Савич СергейКостич Филип  46' (Йович Лука (  46') Тадич ДушанМитрович Александар
Запасные: Младенович ФилипМиленкович НиколаДмитрович МаркоГруйич Марко
24 марта. Стадион "Групама Арена".

 

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Сборная Сербии Сборная Венгрии
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