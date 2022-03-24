Сербия победила Венгрию в товарищеском матче

Сборная Сербии по футболу одержала победу в товарищеском матче против Венгрии (1:0).
Автором единственного гола стал Жолт Надь, отправивший мяч в собственные ворота в первом тайме. После удара Митровича мяч от перекладины отлетел к Надю, который отправил его в сетку.
Сравнять счёт на 89-й минуте мог Собослаи, но послал мяч в штангу после удара со средней дистанции.
Протокол игры
|35'Надь Жолт (0:1)
Гулачи Петер•Ботка Эндре 80' (Вечеи Балинт ( 80') •Ланг Адам•Фиоло Оттила•Него Лоик 59' (Газдаг Даниэль ( 59') •Надь Адам 59' (Болла Бендегуз ( 59') •Шефер Андраш•Надь Жолт 70' (Адам Мартин ( 70') •Шаллаи Роланд 80' (Кечкеш Акош ( 80') •Собослаи Доминик•Салаи Адам 70' (Стайлс Каллум ( 70')
Милинкович-Савич Ваня•Велькович Милош 77' (Рачич Урош ( 77') •Настасич Матия 65' (Терзич Алекса ( 65') •Павлович Страхиня 55' (Митрович Стефан ( 55') •Живкович Андрия 46' (Ристич Михайло ( 46') •Лукич Саша 46' (Радоньич Неманья ( 46') •Гудель Неманья•Милинкович-Савич Сергей•Костич Филип 46' (Йович Лука ( 46') •Тадич Душан•Митрович Александар
24 марта. Стадион "Групама Арена".