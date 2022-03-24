Агуэро вернётся в сборную Аргентины в новой роли

Серхио Агуэро получит должность в сборной Аргентины перед Чемпионатом мира.

Напомним, что Серхио Агуэро завершил игровую карьеру в декабре из-за проблем с сердцем. Теперь главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони подтвердил, что бывший нападающий вернётся в национальную команду в новой роли, которая пока не определена.

«Это решение было воспринято положительно. Я разговаривал с самим Агуэро и с президентом Аргентинской футбольной ассоциации. Крайне важно, чтобы роль Серхио была чёткой и понятной – мы не хотим, чтобы он приехал просто для вида», – передаёт слова Скалони Mundo Deportivo.

В июне Серхио Агуэро исполнится 34 года. За сборную Аргентины он провёл 101 матч, отметившись 41 голом.