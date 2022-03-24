Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Агуэро вернётся в сборную Аргентины в новой роли

24 Марта 2022 • 23:34 Комментировать
Аргентина
...
Венесуэла
1.15 7.20 22.00
26.03 02:30

Серхио Агуэро получит должность в сборной Аргентины перед Чемпионатом мира.

Напомним, что Серхио Агуэро завершил игровую карьеру в декабре из-за проблем с сердцем. Теперь главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони подтвердил, что бывший нападающий вернётся в национальную команду в новой роли, которая пока не определена.

«Это решение было воспринято положительно. Я разговаривал с самим Агуэро и с президентом Аргентинской футбольной ассоциации. Крайне важно, чтобы роль Серхио была чёткой и понятной – мы не хотим, чтобы он приехал просто для вида», – передаёт слова Скалони Mundo Deportivo.

В июне Серхио Агуэро исполнится 34 года. За сборную Аргентины он провёл 101 матч, отметившись 41 голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Серхио Агуэро Лионель Скалони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА ВЕНЕСУЭЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
23:34 · Чемпионат мира 2022
Агуэро вернётся в сборную Аргентины в новой роли
22:40 · Чемпионат мира 2022
Ирак не отпустил ОАЭ в стыковые матчи на чемпионат мира
22:21 · Чемпионат мира 2022
Португалия — Турция: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
22:15 · Чемпионат мира 2022
Италия — Северная Македония: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
22:15 · Чемпионат мира 2022
Уэльс — Австрия: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
22:15 · Чемпионат мира 2022
Швеция — Чехия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:47 · Англия. Премьер-лига
Сака сдал положительный тест на коронавирус и покинул расположение сборной Англии
21:43 · Чемпионат мира 2022
Мали – Тунис: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022
21:00 · Чемпионат мира 2022
Сборная Армении обыграла Черногорию
21:00 · Чемпионат мира 2022
Венгрия — Сербия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
20:52 · Чемпионат мира 2022
«Матч ТВ» не покажет встречу между сборными Бразилии и Чили
20:29 · Чемпионат мира 2022
Правообладатели не предоставят «Матч ТВ» сигнал на матчи южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира
19:30 · Чемпионат мира 2022
Ирак — ОАЭ: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
19:02 · Чемпионат мира 2022
Заика рассказал о своих впечатлениях в сборной России
18:30 · Чемпионат мира 2022
Армения — Черногория: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0 1
Все новости
Рекомендуем