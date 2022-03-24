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Чемпионат мира по футболу 2022

Ирак не отпустил ОАЭ в стыковые матчи на чемпионат мира

24 Марта 2022 • 22:40 Комментировать
Ирак
1:0
ОАЭ
окончен

Ирак не позволил ОАЭ досрочно обеспечить себе третье место в группе А, которое гарантировало бы попадание в стыковые матчи в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

Али Хуссейн забил единственный гол в матче, который принёс Ираку три очка.

На текущий момент у ОАЭ девять очков, у Ирака – восемь, Ливан имеет в активе шесть баллов.

В решающих матчах Ирак сыграет против Сирии на выезде, а ОАЭ сразятся с Южной Кореей, которая уже обеспечила себе путёвку на чемпионат мира.

Протокол игры  
Ирак 1:0ОАЭ
(1:0) Али Хуссейн III53'   
Хассан ДжалалЯсин АхмедФайез Али   59'Manaf Younnes  79' (Аббас Касим (  79') Исмаил ДургамБайеш Ибрагим  90' (Аль-Эзиредж Мустафа Мохаммед (  90') Аттван АмджадАли Хуссейн IIIАбдул-Амир СаадГубари ШеркоХуссейн Аймен  85' (Аль-Хамади Али (  85')
Запасные: Али Аббуд МохаммедХамид МохаммедРесан БашарМерам ДжастинАбдул-Рахим МоханнадСайид Хасан
Еиса ХалидАббас ВалидМарзук Мохаммед   56'  86' (Маджид Рашид (  86') Мохаммед БандарАль-Хаммади Махмуд  58' (Аль-Хаммади Халил (  58') Мабхут Али Ахмед   26'Хассан Маджид  86' (Sultan Alamiri (  86') Аль-Накби Абдалла  68' (Мансур Мохамед Мохамед Аббас (  68'   90') Альхаммади ХалифаСалех Али  58' (Аль-Маазми Хариб (  58'   65') Caio III
Запасные: Яхья Алгассани Аль-Шамси МохамедХусейн АбдулазизАль-Аттас МохамедАль-Балуши АлиНассер Мажед Халид Хашеми
24 марта.

 

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