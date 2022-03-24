Ирак не отпустил ОАЭ в стыковые матчи на чемпионат мира

Ирак не позволил ОАЭ досрочно обеспечить себе третье место в группе А, которое гарантировало бы попадание в стыковые матчи в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

Али Хуссейн забил единственный гол в матче, который принёс Ираку три очка.

На текущий момент у ОАЭ девять очков, у Ирака – восемь, Ливан имеет в активе шесть баллов.

В решающих матчах Ирак сыграет против Сирии на выезде, а ОАЭ сразятся с Южной Кореей, которая уже обеспечила себе путёвку на чемпионат мира.