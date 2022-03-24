Ирак не отпустил ОАЭ в стыковые матчи на чемпионат мира

Ирак не позволил ОАЭ досрочно обеспечить себе третье место в группе А, которое гарантировало бы попадание в стыковые матчи в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.
Али Хуссейн забил единственный гол в матче, который принёс Ираку три очка.
На текущий момент у ОАЭ девять очков, у Ирака – восемь, Ливан имеет в активе шесть баллов.
В решающих матчах Ирак сыграет против Сирии на выезде, а ОАЭ сразятся с Южной Кореей, которая уже обеспечила себе путёвку на чемпионат мира.
Протокол игры
|(1:0) Али Хуссейн III53'
Хассан Джалал•Ясин Ахмед•Файез Али • 59'Manaf Younnes 79' (Аббас Касим ( 79') •Исмаил Дургам•Байеш Ибрагим 90' (Аль-Эзиредж Мустафа Мохаммед ( 90') •Аттван Амджад•Али Хуссейн III•Абдул-Амир Саад•Губари Шерко•Хуссейн Аймен 85' (Аль-Хамади Али ( 85')
Еиса Халид•Аббас Валид•Марзук Мохаммед 56' 86' (Маджид Рашид ( 86') •Мохаммед Бандар•Аль-Хаммади Махмуд 58' (Аль-Хаммади Халил ( 58') •Мабхут Али Ахмед • 26'Хассан Маджид 86' (Sultan Alamiri ( 86') •Аль-Накби Абдалла 68' (Мансур Мохамед Мохамед Аббас ( 68' ) • 90'Альхаммади Халифа•Салех Али 58' (Аль-Маазми Хариб ( 58' ) • 65'Caio III
Запасные: Яхья Алгассани •Аль-Шамси Мохамед•Хусейн Абдулазиз•Аль-Аттас Мохамед•Аль-Балуши Али•Нассер Мажед• Халид Хашеми
24 марта.