Сборная Армении обыграла Черногорию

Бичахчян открыл счёт на 19-й минуте первого тайма, отправив мяч в притирку со штангой.
На 83-й минуте Мкртчян в центре поля попал локтем в затылок сопернику, после арбитра показал ему вторую жёлтую карточку, превратившуюся в красную – Армения осталась в меньшинстве.
Впрочем, гости воспользоваться этим подарком не сумели, хотя под занавес тайма имели классный момент. Осмаич не сумел переправить сравнять счёт после подачи Эраковича, отравив мяч над перекладиной.
Протокол игры
|(1:0) Бичахчян Ваан19'
Юрченко Давид•Оганесян Камо 81' (Тертерян Давид ( 81') •Мкртчян Степа • 83'Ароян Вараздат•Оганесян Арман•Барсегян Тигран 89' (Арутюнян Оганес ( 89') •Удо Соломон 86' (Григорян Артак II ( 86') •Сперцян Эдуард•Байрамян Хорен 59' (Аванесян Артём ( 59') •Бичахчян Ваан 69' (Серобян Артур ( 69') •Варданян Эрик 56' (Казарян Геворг ( 56')
Миятович Милан 46' (Каревич Лазар ( 46') •Вуячич Игор 77' (Иванович Игор ( 77') •Шипчич Никола•Томашевич Зарко•Вукчевич Марко•Янкович Марко 63' (Эракович Новица ( 63') •Вукчевич Никола 46' (Джюранович Урош ( 46') •Радунович Ристо•Марушич Адам 46' (Раичкович Милош ( 46') •Джюрджевич Урош•Осмаич Милутин
Запасные: Петкович Даниель•Божович Драшко•Дрешкович Мелдин
24 марта.