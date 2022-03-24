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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Армении обыграла Черногорию

24 Марта 2022 • 21:00 Комментировать
Армения
1:0
Черногория
окончен
Сборная Армении в товарищеском матче обыграла Черногорию благодаря голу Ваана Бичахчяна (1:0).

Бичахчян открыл счёт на 19-й минуте первого тайма, отправив мяч в притирку со штангой.

На 83-й минуте Мкртчян в центре поля попал локтем в затылок сопернику, после арбитра показал ему вторую жёлтую карточку, превратившуюся в красную – Армения осталась в меньшинстве.

Впрочем, гости воспользоваться этим подарком не сумели, хотя под занавес тайма имели классный момент. Осмаич не сумел переправить сравнять счёт после подачи Эраковича, отравив мяч над перекладиной.

Протокол игры  
Армения 1:0Черногория
(1:0) Бичахчян Ваан19'   
Юрченко ДавидОганесян Камо  81' (Тертерян Давид (  81') Мкртчян Степа   83'Ароян ВараздатОганесян АрманБарсегян Тигран  89' (Арутюнян Оганес (  89') Удо Соломон  86' (Григорян Артак II (  86') Сперцян ЭдуардБайрамян Хорен  59' (Аванесян Артём (  59') Бичахчян Ваан  69' (Серобян Артур (  69') Варданян Эрик  56' (Казарян Геворг (  56')
Запасные: Нерсесян АрманМонрой ХордиМиранян АртурМаргарян ЖирайрАвакян Хенри
Миятович Милан  46' (Каревич Лазар (  46') Вуячич Игор  77' (Иванович Игор (  77') Шипчич НиколаТомашевич ЗаркоВукчевич МаркоЯнкович Марко  63' (Эракович Новица (  63') Вукчевич Никола  46' (Джюранович Урош (  46') Радунович РистоМарушич Адам  46' (Раичкович Милош (  46') Джюрджевич УрошОсмаич Милутин
Запасные: Петкович ДаниельБожович ДрашкоДрешкович Мелдин
24 марта.

 

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Сборная Армении Сборная Черногории
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