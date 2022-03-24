Сборная Армении обыграла Черногорию

Сборная Армении в товарищеском матче обыграла Черногорию благодаря

Бичахчян открыл счёт на 19-й минуте первого тайма, отправив мяч в притирку со штангой.

На 83-й минуте Мкртчян в центре поля попал локтем в затылок сопернику, после арбитра показал ему вторую жёлтую карточку, превратившуюся в красную – Армения осталась в меньшинстве.

Впрочем, гости воспользоваться этим подарком не сумели, хотя под занавес тайма имели классный момент. Осмаич не сумел переправить сравнять счёт после подачи Эраковича, отравив мяч над перекладиной.