Денис Черышев обратился к игрокам сборной России

Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев обратился к своим партнёрам по команде через социальные сети.

«Парни, всем привет! Как вы там? Надеюсь, сборы проходят удачно. Обнимаю вас и до встречи», – сообщается в телеграм-канале национальной команды.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина проводит учебно-тренировочный сбор в Москве на фоне того, что нашу национальную команду временно отстранили от участия во всех международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.