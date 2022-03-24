Сирия победила, Ливан остался без чемпионата мира

Завершился матч между Ливаном и Сирией (0:3) в рамках отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре в азиатском регионе.

Сирийцы одержали разгромную победу со счётом 3:0, оставив Ливан практически без математических шансов попасть на чемпионат мира.

Отметим, что на 71-й минуте матч был прерван из-за беспорядков на трибунах, но позже был возобновлён.

Сирия потеряла шансы попасть в Катар ещё в прошлом туре, уступив Южной Корее со счётом 0:2.