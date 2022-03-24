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Чемпионат мира по футболу 2022

Сирия победила, Ливан остался без чемпионата мира

24 Марта 2022 • 17:46 Комментировать
Ливан
0:3
Сирия
окончен

Завершился матч между Ливаном и Сирией (0:3) в рамках отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре в азиатском регионе.

Сирийцы одержали разгромную победу со счётом 3:0, оставив Ливан практически без математических шансов попасть на чемпионат мира.

Отметим, что на 71-й минуте матч был прерван из-за беспорядков на трибунах, но позже был возобновлён.

Сирия потеряла шансы попасть в Катар ещё в прошлом туре, уступив Южной Корее со счётом 0:2.

Протокол игры  
Ливан 0:3Сирия
  14'Аль-Дали Алаа (0:1)
  38'Мардикян Мардик (0:2)
  44'Аль-Мармур Мохаммад (0:3)
Матар МостафаСабра Махер  90' (Тахан Мохаммад Зейн (  90') Зейн Хуссейн   71'Умари ЖоанАль-Зейн КассемДхайни Мухаммед-АлиДжихад Ауоб  80' (Махди Аль-Заин (  80') Асси АббасХайдар МохамадМатар Надер  46' (Эль-Хельве Хилаль (  46') Кдох Мохамад
Запасные: Сабих АлиХади Мортада Мансур НурАнтар ФадельХуссейн Эль-ДорШайту Хассан
Мадания АхмадSaad Al AhmadДженьят АмроКердагли ХаледКрума ТаерАнз Мохаммад  76' (Аль Шами Абдулла (  76') Аль-Мармур Мохаммад  88' (Джнейд Мустафа (  88') Хамишех Камель   76'Аль-Халлак Мохамад  76' (Каво Оливер (  76') Мардикян Мардик  62' (Райханиех Мохаммад (  62'   83') Аль-Дали Алаа   43'
Запасные: Аджан МоаядАль-Джваед ХуссейнМохаммад ЙосифБабули МоОтман Халед
24 марта.

 

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