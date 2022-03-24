Сирия победила, Ливан остался без чемпионата мира

Завершился матч между Ливаном и Сирией (0:3) в рамках отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре в азиатском регионе.
Сирийцы одержали разгромную победу со счётом 3:0, оставив Ливан практически без математических шансов попасть на чемпионат мира.
Отметим, что на 71-й минуте матч был прерван из-за беспорядков на трибунах, но позже был возобновлён.
Сирия потеряла шансы попасть в Катар ещё в прошлом туре, уступив Южной Корее со счётом 0:2.
Протокол игры
|14'Аль-Дали Алаа (0:1)
|38'Мардикян Мардик (0:2)
|44'Аль-Мармур Мохаммад (0:3)
Матар Мостафа•Сабра Махер 90' (Тахан Мохаммад Зейн ( 90') •Зейн Хуссейн • 71'Умари Жоан•Аль-Зейн Кассем•Дхайни Мухаммед-Али•Джихад Ауоб 80' (Махди Аль-Заин ( 80') •Асси Аббас•Хайдар Мохамад•Матар Надер 46' (Эль-Хельве Хилаль ( 46') •Кдох Мохамад
Запасные: Сабих Али•Хади Мортада •Мансур Нур•Антар Фадель•Хуссейн Эль-Дор•Шайту Хассан
Мадания Ахмад•Saad Al Ahmad•Дженьят Амро•Кердагли Халед•Крума Таер•Анз Мохаммад 76' (Аль Шами Абдулла ( 76') •Аль-Мармур Мохаммад 88' (Джнейд Мустафа ( 88') •Хамишех Камель • 76'Аль-Халлак Мохамад 76' (Каво Оливер ( 76') •Мардикян Мардик 62' (Райханиех Мохаммад ( 62' ) • 83'Аль-Дали Алаа 43'
24 марта.