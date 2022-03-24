Матч отбора к чемпионату мира 2022 Ливан – Сирия прерван из-за беспорядков на стадионе

Матч Ливан – Сирия, проходивший в рамках 9-го тура квалификации к ЧМ-2022, был прерван по соображениям безопасности.

В концовке игры ситуация на трибунах вышла из-под контроля у сотрудников безопасности. Болельщики устроили беспорядки во время матча, из-за чего главный арбитр матча принял решение прервать матч при счете 3:0 в пользу Сирии.

Обе команды практически потеряли шансы выйти в групповой этап чемпионата мира. От азиатского региона уже вышли Южная Корея и Иран. С третьего места, вероятнее всего выйдет ОАЭ и сыграет в стыках.